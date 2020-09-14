【5G網絡】SmarTone推5G家居寬頻服務　月費$148

▲ SmarTone今（14日）再宣布將擴展服務至家庭客戶，推出全港首個Home 5G寬頻服務。

全港唯一選用愛立信5G動態頻譜共享（Dynamic Spectrum Sharing）的電訊商SmarTone，5月底正式開通5G網絡後，5G手機上客情況理想。今（14日）再宣布將擴展服務至家庭客戶，推出全港首個Home 5G寬頻服務。

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SmarTone今正式推出 Home 5G寬頻服務，而服務主要針對一直受高昂寬頻費用或使用窄頻服務，網絡速度未如理想的客戶。SmarTone提到，服務月費只需148港元便可享無限5G數據（200GB全速數據），並可以優惠價加購指定型號之Wi-Fi 6路由器，插電即用、免拉線、免安裝，以5G極速上網。

SmarTone表示，是次提供免拉線及安裝的5G寬頻服務，可為之前沒有寬頻覆蓋的高尚住宅、大型私人和公共屋苑、單棟式大廈、村屋甚至唐樓的住戶解決各種痛點。而且可為用戶及其家人帶來，較傳統固網窄頻服務快5至40倍的上網體驗。

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責任編輯：曾曉汶