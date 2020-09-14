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【新冠肺炎】全球防疫組織：國家領袖集體無能 釀大流行

環球社會熱點 17:57 2020/09/14

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【新冠肺炎】全球防疫組織：國家領袖集體無能 釀大流行

新冠肺炎正處於全球大流行，國際疫情報告指出，全球國家領袖無視防疫預警，導致疫情擴散。報告形容，這是集體無能的現象，令原本只是「全球有風險」的情況，變成「全球陷入混亂」。報告又指，以往針對傳染病的政治及財政投資未能發揮功用，現在付出代價。

由世界銀行（World Bank）和世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）共同成立全球疾病預防監控委員會（The Global Preparedness Monitoring Board, GPMB）發表報告，以「陷混亂的世界」為題。

全球單日增30萬宗新冠肺炎創新高 印度升幅最大【下一頁】

世衛需要多2730億元 生產20億劑新冠疫苗疫苗【下一頁】

報告指，在過去數十年，已有不同組織及人士呼籲，為傳染病再來做好準備，各國並非無機會預備，但無人能夠帶來改變。GPMB去年發表的報告稱，一個「由致命呼吸道病原體造成疫情迅速擴散」的威脅，可能導致數以百萬計人死亡，並嚴重損害全球經濟。

GPMB今年的報告表示，全球領袖過去從未「被如此明確地警告」，將面臨一場具破壞性的疫情，但至今仍未採取適切的行動，暴露出「對疫情預防、準備、認真應對、列為優先應付事務」的集體無能。

英國專家警告 明年冬季才能正式接種新冠疫苗【下一頁】

牛津恢復新冠疫苗測試 「預咗有人身體不適」【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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