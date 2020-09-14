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【美股分析】高盛德銀引歷史數據　美股調整潮或結束

股樓投資 18:51 2020/09/14

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據彭博報導，高盛首席美國股票策略師 David Kostin 上周五 (11 日) 發表報告指出，最近美股下跌的幅度，和過往標普 500 指數下跌的，模式相似。他指，雖然美股過去一周出現大幅拋售，但仍然對未來幾個月的美股走勢持樂觀看法。

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高盛指出，自金融危機以來，標普 500 指數調整幅度達 5% 以上的典型調整，皆持續 20 個交易日，而由高位跌至低谷的跌幅為7%，與最近的調整幅度相約。自 9 月 2 日以來，標普 500 指數下跌約 7%，納斯達克100指數則下跌 11%。

德銀就更關注期權市場的走勢，由認沽/認購期權比率 (put-call ratio) 來看，該指標一度跌至 10 年區間的底部，即買入認購期權的投資者多於買入認沽期權的投資者，反映極端樂觀情緒，不過目前已經回到接近歷史平均水準。德銀表示，從歷史上看，認沽/認購期權比率調整會對市場產生劇烈但短暫的影響，符合近期的情況。

不過，高盛德銀皆指出，美國大選將為市場未來帶來不確定性。

 

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撰文 : 林展鋒

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