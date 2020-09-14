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Nvidia以400億美元收購Arm 外界估計華為購買晶片更困難

環球政經 17:15 2020/09/14

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國際間的{晶片大戰}一觸即發，那邊廂有傳中國致力開發第三代半導體技術，另一邊廂美國晶片商Nvidia斥資400億美元向日本軟銀（Softbank）收購英國晶片品牌Arm。

華爲推出「HUAWEI Search」 誓要擺脫Google陰霾？【下一頁

Arm向來與華為合作關係緊密，Nvidia成功收購Arm後，外界推測華為在尋找晶片供應方面將遇更大阻力，令華為業務發展被限制。雖然華為現已擁有永久使用Arm V8晶片的權利，但若需要製造自家麒麟芯片，就要依賴Arm的架構技術。但如果Arm被Nividia收購之後改變立場，華為便難以研發最新晶片。

【中美角力】華為禁令下周二生效 日韓台供應商遭池魚之殃【下一頁

不過，Nvidia就收購問題向外界表明立場，指Arm在未來依然會維持政治中立，不會影響現有客戶的合作關係，另外總部將設於英國，繼續發展以及研究人工智能技術。雖然銀彈十足，不過要完成收購程序也不是那麽容易，要分別得到英國、歐盟、美國、中國的監管機構批准。

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責任編輯：翁嘉陽

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