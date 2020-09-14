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【 iBond 2020】專家料本港明年通脹升溫　iBond最高回報或逾兩厘

即市財經 17:30 2020/09/14

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業界料明年通脹回升，或逾2%，令通脹掛鈎債券（i Bond 2020）的最高回報有望超逾兩厘或以上。

市傳通脹掛鈎債券（iBond 2020）將於本月29日正式開賣，專家普遍認為抽得過，主因有2，包括︰（1）回報有望較港元定期存款息率好，尤其是明年在疫後報復式消費，以及低基數效應的刺激下，本港全年的通脹或升逾2%，博iBond回報有機會超逾兩厘。（2）低們檻或再享保證年回報一厘，若參考過往歷次所推的i Bond，每手入場費僅一萬元；反觀市面現時一年港元定存最高息是集友的一厘，雖同樣媲美上述低風險的定息產品之「包底息」，但高息王的起存額要10萬元。

明年港通脹 花旗估升2.3%

本報向4位專家查詢，現時對明年本港消費物價指數預測，最進取是花旗料升2.3%；上商及ING銀行預計只錄得1.5%漲幅。至於2022年，大新 （02356） 更料，通脹勁彈2.4%。

以下是4位名家對通脹的最新看法︰

●花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧︰ 根據政府統計處數據，香港整體消費物價指數按年升幅，由今年第一季的2%，放緩至第二季的1.3%，預測全年香港通脹升1.4%；但隨着環球經濟逐步回穩，明年有機會回升至2.3%。

●大新經濟師溫嘉煒︰由於本地需求疲弱，通脹壓力料會維持非常溫和，預計今年全年本港整體消費物價指數通脹約為0.7%；主要受政府的一次性紓困措施影響（特別是今年1月和7月政府先後代繳公屋租金，以及政府自1月起提供額外電費補貼）。不過，2021年及2022年的全年預測，分別為升2.2% 、以及升2.4%， 基於往後兩年，經濟可望逐步擺脫疫情影響而復甦，預期通脹可慢慢回復至長線的趨勢水平。不過，畢竟政府的紓困措施難以提前預測，因此往後兩年的通脹預測，未有特別考慮相關因素。

●上商研究部主管林俊泓︰今年全年料升1%，明年再有1.5%漲幅。

●ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈︰今年全年通脹料負0.3%、即通縮（若iBond 2020維持「保底息」一厘，即保證年回報至少一厘；可是，市傳第7期（iBond 7）的計法或有變，政府可能調整保證年回報）。但明年有望反彈1.5%，2022年再升1.9%。

致富證券董事郭家安認為，針對避險族，iBond料受不願擔風險的散戶所追捧，因回報較定存好；且因市料美國在未來兩年難再加息，本港低息環境亦持續多時，相信定存息也不易逆市猛加，變相令iBond的回報長綫可跑贏定期存款 。

相關文章：【iBond 2020】香港7月基本通脹0.2%　新iBond或僅得保證息率

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

上海商業銀行 大新銀行（02356） 香港 通脹 收息產品 花旗銀行 iBond
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