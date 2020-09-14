【ATMX】小米染藍首周表現大落後 重整旗鼓再發力？

上周恒指正式大換馬，換入阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） ，市場憧憬加入高增股可提升恒指的表現。不過，期間遇正科技股拋售潮，小米及阿里染藍首周，竟成拖累恒指大的股份。

新經濟股向來的波動較，舊經濟股為大，今次正好在小米及阿里身上體驗，反映新經濟股雖然增長幅增較大，惟一旦市況逆轉，回調幅度亦較深。

外圍科技股遇冷鋒 藍籌新貴小米阿里拖累恒指

恒指上周換馬，正好碰上美股科技股大調整，其中焦點科技股特斯拉（Tesla）曾單日重挫21%，重磅科技龍頭蘋果（Apple）亦急挫。本港科技股亦跟隨下挫，小米於上周三即市曾一度出現由日前高位回落逾20%，即技術上步入熊市。幸而其後幾日小米股價稍為回穩，才令跌幅收窄。

由上周一換馬至今日，恒指累挫約5點或0.2%，期間主要拖累恒指的藍籌，首位是不斷逆市尋底的滙豐 （00005） ，第二位正是藍籌新貴小米。期內小米挫5%，拖累恒指跌40點。阿里期內亦跌2%，拖低恒指約26點。

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除了，科技股拋售潮，小米及阿里的弱勢，相信亦是中了「染藍魔咒」。所謂的「染藍魔咒」，是指準藍籌在染藍前被炒高，令股份正式染藍後趁好消息出貨，股價即現回調。事實上，今次兩隻新貴染藍前的升幅並不少，由於8月初至9月初的高位，阿里股價曾勁升19%；小米的升幅更凌厲，期間至高位增升8成。早前升幅強勁，正埋下回調的伏綫。

北水調頭流出 小米失動力

小米亦可從北水流向，觀察到北水資金流出的手影。於7月起，市場炒作小米及美團 （03690） 染藍，期間北水勁吸兩股，其中小米於7月份港股通錄得北水淨流入83億元，為當月北水吸納第二大規模的港股，僅次於騰訊 （00700） ；到了8月份，北水流入小米的規模減至35億元。到9月至今，染藍消息炒過後，北水調頭由小米流出，期間累計淨流出約20億元。失北水支持，令小米股價受壓。

暫時，阿里及小米納入恒指僅一周，其於恒指的表現會慢慢反映，長遠而言，仍有望提升恒指的表現。其中小米股價調整後，大行美銀最新報告重申對小米「買入」評級，預期業績受惠智能手機銷售量增長，並將目標價上調至26元。

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責任編輯：錢家鋒

