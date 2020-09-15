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【善聞拾慧@iM網欄】提供教學配套支援 促進電子學習

名人薈萃 08:02 2020/09/15

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隨著科技的發展，世界經濟經濟急速轉型是不爭的事實，加上疫情的影響，全球的教育行業正在經歷翻天覆地的變化。但現時的教學資源又是否足夠應付日益重要的網上教育呢？學生和教師又有何評價？

早前青協的青年創研庫就訪問了超過1000名學生和122位校長或帶領學校進行電子學習的學務主任，問卷調查結果顯示，受訪學校雖然表示有積極推行電子教學，但在停課期間進行電子教學，對學校教職員造成一定壓力。

事實上，香港教師應付日常教學及行政工作已十分忙碌，但電子學習始終是未來教育的大勢，要成功推行，需要教師、學生的努力之餘，也需要提升現時的教材設計，善用電子學習的優勢。舉個例說，除了拍攝授課影片，在影片中適時加入實時的測驗，又或者其他分組活動的環節，都對於提升課堂質素有所幫助。此外，學校亦可以結合大數據和人工智能的評估系統，分析學生學習數據，以學生為本設計電子學習，照顧學習差異。

 

正所謂有危就有機，在疫情的威脅下，我們如果能夠把握是次轉型的機會，全面提供學習效能與相關配套，相信長遠發展而言也是學生之福。

 

作者_張樂芹簡介：

社會創新策略顧問，亞太區青年發展基金 共同創辦人，相信比起成功，我們更應學習面對失敗，亦希望透過創新教育與 科技可以拉近青年貧富的差距，找回社會的流動力。

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撰文 : 張樂芹

欄名 : 善聞拾慧

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