【台灣有樂@iM網欄】傳統現代 各擅勝場 早餐不只豆漿油條

前幾天深夜我在我的粉專「港仔張啟樂的台灣生活」開直播，有一位香港網友問台灣早餐是不是只有豆漿油條(油炸鬼)？就因為這話題，那個深夜直播我講了兩個小時，所以今天也想跟大家分享一下我這段時間在台灣吃早餐的經驗。

在台灣吃早餐，其實選擇真的很多，但我會把各種食物分成三類，分別是用筷子吃、用刀叉吃，和用手拿來吃。所以我每一餐都會先選一種進食方式，再從那種進食方式來選擇吃什麼。我身體裏面住着一個老靈魂，所以很多時候早餐我都偏愛選擇用筷子來吃的台式古早味(傳統)早餐。但有些時候會突然很想吃某一種特定的食物，然後就會去專賣那種食物的餐廳，再看看配搭什麼。例如我今天好想喝豆漿，所以我就會去豆漿店，再從菜單上點選用來配豆漿的食物。

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豆漿店

先說豆漿店，豆漿店除了有豆漿和油條之外，其實還有很多不同的食物。像蛋餅、燒餅、饅頭、包子(肉/菜包)、蔥油餅、油條、蘿蔔糕、飯糰(黐飯)和小籠包等等。豆漿店除了有賣冷/熱豆漿之外，還會有鹹豆漿、米漿和黑豆漿。還可以混疊點一杯豆漿＋米漿。有些豆漿店也會買紅茶，所以可以試試看紅茶豆漿。而你喜歡喝熱豆漿，也可以點一杯熱豆漿加蛋。

在豆漿店吃小籠包要非常注意，因為我來到台灣之後，發現有些豆漿店賣的小籠包跟我們所認識的小籠包是不一樣的。一般我們認知的小籠包的外層都是像水餃般的薄外皮，裏面會有湯汁，但原來在台灣稱這種小籠包做「湯包」，而如果菜單上寫的只是小籠包，就是外層是饅頭的小肉包。

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我試過誤以為菜單上的小籠包就是湯包，所以我點了十顆來吃，我差點飽到想吐，所以請大家記得「小籠包」和「湯包」是不同的。至於飯團，不像香港每家店只有一種口味，而是可以加入你想要的食材，例如你要加雞蛋加火腿都可以。

早餐店

除了豆漿店之外，還有一種餐廳的名字叫早餐店。很多早餐店都會賣豆漿店有賣的食物，但就會多了漢堡(漢堡包)、三明治(三文治)、土司(多士)、沙拉(沙律)和鐵板炒麵，概念其實有點像我們香港的茶餐廳，就是中式和西式餐點都會賣。先說飲品方面，很多早餐店都會有豆漿，但就會有咖啡、奶茶、鮮奶、巧克力(朱古力)這些比較西式的飲品之外，還會多一種在香港比較難喝到得的薏仁漿(薏米水)。而早餐店所買的漢堡裏面的餡料是可以隨便配搭的，只要他有賣，基本上你要加什麼都可以。除了大家都認知的豬、牛、雞、火腿、培根(煙肉)、生菜，起司(芝士)、雞蛋這此配料之外，有些早餐店還沒有花枝排(墨魚)和蝦排，都是香港少看的。食量大的朋友，也可以試試看鐵板炒麵，一般有蘑菇汁及黑胡椒汁兩種口味，然後再加入你喜歡的食材，吃完之後保證你覺得精力充沛，給你一整天滿滿的能量。

早午餐店

一般的早午餐店環境都會比較舒適，食物的擺盤都會比較美觀，能夠讓你舒服又休閒地享受你的早午餐。食物種類偏向西式為主，除了有漢堡和三明治之外，也會有All Day Breakfast、義大利麵(意大利粉)，甚至會有牛扒。有一些早午餐店甚至會有主題，會把餐廳布置得很漂亮，所以很多早午餐店都是網紅網美打卡熱點。

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台式古早味早餐

台式古早味早餐是我認為最精彩的早餐。因為到古早意思就是從遠早以前流傳到現在，所以食物的種類都會感覺比較古老，在香港的早餐也比較少吃得到，但是大概就是我們認知的粥粉麵飯。你可能會說：不就是滷肉飯牛肉麵嗎？除了香港人都比較熟悉的滷肉飯和牛，我真吃過很多我認為比較特別的早餐，分別有紅燒肉、白斬雞(白切雞)、蚵仔(生蠔)、四神湯(薏米粉腸湯)、火雞肉飯、油飯、水餃、櫻花蝦炒飯等等... 實在太多，這一篇不能盡錄，之後可能會把每一樣食物仔細的跟大家分享。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

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