【A股布局】股市降溫　兩融餘額連跌六日

A股調整，尤其一眾白馬股遭拋售，令市場情緒急降溫。滬深300指數周一（14日）收報4651點，較8月31日高位回落5.1%；另深圳創業板指數報2572點，亦較同期高位挫7.4%。

【宏觀中國】出口回升令供需錯配 集裝箱運指數由低位彈六成，詳情請按【見下頁】

摩根士丹利發表報告指，A股人氣達到過熱水平，短期的波動性可能上升，將滬深300指數的目標由5360點降至4860點，換言之，距離現價只有4.5%的潛在空間。

市場氣氛弱，成市自然縮水。周一滬深兩市成交僅7,694億元（人民幣，下同），連續3個交易日不足萬億成交。與此同時，兩融（融資融券）餘額一樣出現連降，根據數據寶的數字，周一滬深兩融餘額為1.48萬億元，較上日減少19.69億元，其中融資餘額為1.41萬億元，較上日減少31.44億元。

【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱，詳情請按【見下頁】

事實上，這已是兩融餘額連續第6個交易日縮水，創了14個月來最長的連降紀錄，期間累計減少253.14億元。以金額計，非銀金融減得最多，期間達53.66億元，其次是電子、醫藥生物行業。

以幅度計，軍工累計跌幅達48.1%。而電子、醫藥生物和軍工均是早前當炒的板塊，意味資金沽貨鎖定利潤，同時也降低槓桿率。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！

記者：林衛