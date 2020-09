【A股布局】股市降溫　兩融餘額連跌六日

A股調整,尤其一眾白馬股遭拋售,令市場情緒急降溫。滬深300指數周一(14日)收報4651點,較8月31日高位回落5.1%;另深圳創業板指數報2572點,亦較同期高位挫7.4%。

【宏觀中國】出口回升令供需錯配 集裝箱運指數由低位彈六成,詳情請按【見下頁】

摩根士丹利發表報告指,A股人氣達到過熱水平,短期的波動性可能上升,將滬深300指數的目標由5360點降至4860點,換言之,距離現價只有4.5%的潛在空間。

市場氣氛弱,成市自然縮水。周一滬深兩市成交僅7,694億元(人民幣,下同),連續3個交易日不足萬億成交。與此同時,兩融(融資融券)餘額一樣出現連降,根據數據寶的數字,周一滬深兩融餘額為1.48萬億元,較上日減少19.69億元,其中融資餘額為1.41萬億元,較上日減少31.44億元。

【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱,詳情請按【見下頁】

事實上,這已是兩融餘額連續第6個交易日縮水,創了14個月來最長的連降紀錄,期間累計減少253.14億元。以金額計,非銀金融減得最多,期間達53.66億元,其次是電子、醫藥生物行業。

以幅度計,軍工累計跌幅達48.1%。而電子、醫藥生物和軍工均是早前當炒的板塊,意味資金沽貨鎖定利潤,同時也降低槓桿率。

記者:林衛