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【裝修攻略@iM網欄】公司上門度尺，戶主要準備什麼？

名人薈萃 08:02 2020/09/18

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見面度尺好比「面試」或「相睇」，是雙方了解是否適合對方的機會。作為戶主除了需要盡力清晰表明自己的目標和要求，亦需要評核裝修公司是否達到自己的需要。戶主可能會問：我又不是專業人士，有何能耐「考核公司」呢？

答案很簡單，戶主可以透過比較去觀察不同公司的異同，因此，貨比三家十分重要。首先，戶主應該在面試前，充份了解自己的裝修目的、有意選用的裝修建材，以及就單位進行初步規劃。在度尺時，戶主可以提出自己的提案，讓公司就你的想法提出意見、經驗參考、或者反建議。透過比較不同公司的意見，戶主就可比較到公司的施工經驗、專業性、細心度等等。

除了了解公司是否達到自己要求，戶主也要把握機會，了解公司的背景，以及具體營運方式，比如雙方可以在現場傾談電掣位的計算方式、部分施工方式的附加收費標準等，以現場作例子，遠比對著報價單來得實在。此外，將你目前單位當作完工單位去點評，也是考驗師傅的好方法。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang

欄名 :  裝修攻略

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