【教育積木人@iM網欄】用積木建構成長 找尋個人獨特性

相信很多人都接觸過積木，大大小小的積木曾經與大家共渡不同的成長階段。積木有一種無形的魔力，讓我們沉迷專注，享受其中，吸引着我們不斷地嘗試、不斷拼砌，不斷發現組合的無限可能。究竟積木為何有這些魔力？這些魔力又怎樣影響我們教育、輔導及親子關係？

一、 積木啟導我們的學習

積木可以帶給孩子甚麼學習價值？我們於兒童發展階段是需要透過不同的感官來認識世界的一事一物。積木建構過程着重「動手」，促進孩子透過觸感和視覺來思考和理解，讓他們的想法變成實物，繼而思考和表達，從中培養孩子的邏輯思維、創造力及視覺空間感知能力等，靈活地創作或解決生活難題。例如，孩子可以透過將積木排位及組合，協助學習位值概念及乘法的概念，如果小朋友要計算 5x3 時，家長可以利用積木建構為長 5 格、闊 3 格的長方形，然後讓兒童先逐一數數該長方型積木點子的數量，最後找出一共有15 格，由兒子透過動手思考來學習乘法。研究亦指出視覺化、具體化及親身經歷的學習更有效地掌握概念、理解知識，從而可以照顧不同人士的學習需要。

二、積木讓我們找到獨特性

在過往的學校輔導工作中，積木亦成為我的輔導工具箱的重要工具。積木可以配合正向心理學、生涯建構理論及敘事治療等理論讓受導者建構意義，輔導員可以利用積木組合的多樣性作為隱喻，反思多元出路的可能性，促進希望感。另外，積木能夠協助受導者利用積木敘事，從故事中找出意義。LEGO® SERIOUS PLAY®方法提出利用積木建構意義的四個關鍵流程，從提問、建構、分享，到反思。我經常用積木鴨子作為中學生涯規劃的引入活動，讓學生了解自己的獨特性。學生首先於一分鐘內利用六塊積木砌成一隻鴨子，然後向朋友簡單分享該鴨子的特色，目的是讓學生掌握積木的可變性，藉以表達自己的想法，重頭戲是邀請學生調整該小鴨，製作有「自己特色」的鴨子，可能你是「大腳板鴨子」，特別喜歡在陸地上行走、他是「大頭鴨」，最愛凡事思考，想多過做 ⋯⋯在與朋友分享「自己特色」的過程中，就會回顧、重整經歷，反思六年中學生涯如何靈活組裝，造就成今天獨特的自己！

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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