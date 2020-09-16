  • 27°C
香港時間 : 2020916日 (三) 06:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【教育積木人@iM網欄】用積木建構成長 找尋個人獨特性

名人薈萃 06:03 2020/09/16

分享：

相信很多人都接觸過積木，大大小小的積木曾經與大家共渡不同的成長階段。積木有一種無形的魔力，讓我們沉迷專注，享受其中，吸引着我們不斷地嘗試、不斷拼砌，不斷發現組合的無限可能。究竟積木為何有這些魔力？這些魔力又怎樣影響我們教育、輔導及親子關係？

一、 積木啟導我們的學習

積木可以帶給孩子甚麼學習價值？我們於兒童發展階段是需要透過不同的感官來認識世界的一事一物。積木建構過程着重「動手」，促進孩子透過觸感和視覺來思考和理解，讓他們的想法變成實物，繼而思考和表達，從中培養孩子的邏輯思維、創造力及視覺空間感知能力等，靈活地創作或解決生活難題。例如，孩子可以透過將積木排位及組合，協助學習位值概念及乘法的概念，如果小朋友要計算 5x3 時，家長可以利用積木建構為長 5 格、闊 3 格的長方形，然後讓兒童先逐一數數該長方型積木點子的數量，最後找出一共有15 格，由兒子透過動手思考來學習乘法。研究亦指出視覺化、具體化及親身經歷的學習更有效地掌握概念、理解知識，從而可以照顧不同人士的學習需要。

二、積木讓我們找到獨特性

在過往的學校輔導工作中，積木亦成為我的輔導工具箱的重要工具。積木可以配合正向心理學、生涯建構理論及敘事治療等理論讓受導者建構意義，輔導員可以利用積木組合的多樣性作為隱喻，反思多元出路的可能性，促進希望感。另外，積木能夠協助受導者利用積木敘事，從故事中找出意義。LEGO® SERIOUS PLAY®方法提出利用積木建構意義的四個關鍵流程，從提問、建構、分享，到反思。我經常用積木鴨子作為中學生涯規劃的引入活動，讓學生了解自己的獨特性。學生首先於一分鐘內利用六塊積木砌成一隻鴨子，然後向朋友簡單分享該鴨子的特色，目的是讓學生掌握積木的可變性，藉以表達自己的想法，重頭戲是邀請學生調整該小鴨，製作有「自己特色」的鴨子，可能你是「大腳板鴨子」，特別喜歡在陸地上行走、他是「大頭鴨」，最愛凡事思考，想多過做 ⋯⋯在與朋友分享「自己特色」的過程中，就會回顧、重整經歷，反思六年中學生涯如何靈活組裝，造就成今天獨特的自己！

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介

兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！

彭樂謙 Keith Pang

註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。

黎韻賢Mandy Lai

註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

更多教育積木人──彭樂謙、黎韻賢的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 教育積木人──彭樂謙、黎韻賢

欄名 : 教育積木人

下一篇文章

【新品發布】蘋果2020新品發布　新款Apple Watch及iPad登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票