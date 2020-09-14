【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳考慮斥資30億美元 投資東南亞網約車巨頭Grab

▲ 外電報道，阿里巴巴擬投資東南亞網約車巨頭Grab約30億美元。

彭博社報道，阿里巴巴 （09988） 正展開商談，將向東南亞網約車巨頭Grab投資30億美元（約233億港元）。知情人士表示，阿里巴巴是本輪唯一投資者，將動用部分資金收購Uber（美：UBER）所持有的部分Grab股票。這筆交易可能是阿里巴巴自2016年投資Lazada以來在東南亞最大投資之一。

阿里巴巴今日收報268.2元，升0.8%，成交43億元。

報道稱，阿里巴巴之前在網約車方面的嘗試有限，但通過與Grab的潛在合作，公司將可獲得8個國家數百萬用戶的數據，並在數字錢包和金融服務領域分一杯羹。Grab上一輪融資的估值為140億美元，阿里巴巴投資額約佔上輪估值五分一。

阿里巴巴向內地媒體發送一份神秘邀請函，擬在本周三宣布保密3年的新業務，更多詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷