【安倍接班人】菅義偉勝選將出任日本首相　71歲「令和大叔」出身農民家庭

日本執政自民黨周一（14日）下午投票選舉新總裁，此前呼聲最高的內閣官房長官菅義偉，以壓倒性優勢的377票獲勝，並將於本周三（16日）正式接替安倍晉三成為第99任日本首相，完成安倍剩餘任期。

菅義偉此前曾多次強調，自己將會延續安倍經濟學，料日本央行亦將維持超寬鬆貨幣政策，並且十年內不會上調消費稅。他還在當選中致辭稱，將會組建一個為社會服務的內閣，打破各自為政、既得利益以及慣例，並消滅官僚制度中的各種障礙。

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71歲「令和大叔」出身農民家庭

今年71歲的菅義偉，在安倍內閣中擔任官房長官，地位僅次於首相。與其他出身於政治家庭的政治人物不同的是，菅義偉生長於日本秋田的一個草莓種植農民家庭，高中畢業後在東京的瓦通紙盒工廠工作來賺取學費，後來就讀法政大學政治系。

作為首位「無派系」出身的自民黨總裁，有分析認為這一背景為菅義偉博得不少民眾好感，他亦表示，自己出身於秋田農民家庭，在政治領域沒有任何地方和血緣關係，「一切都是從零開始」，並強調將會傾注所有，為日本民眾服務。

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编辑：李胜男