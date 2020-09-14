【美國大選】特朗普稱獲頒「豬灣獎」被揭不存在此獎

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普突然於社交媒體聲稱自己獲邁阿密的古巴人頒發「豬灣獎」（Bay of Pigs Award），以表揚他為古巴人所做的一切。但媒體報道，特朗普只是獲豬灣退伍軍人協會致送紀念品，而非一個獎項。

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特朗普（Donald Trump）周日（13日）於Twitter發文批評對手拜登（Joe Biden），指「Sleepy Joe Biden」（昏睡拜登）從政47年以來對拉美裔人惡劣，目前更依賴前古巴領袖卡斯特羅的支持者桑德斯（Bernie Sanders）為其助選。

特朗普其後聲稱自己對古巴人的貢獻很大：

別忘記邁阿密的古巴人向我頒發豬灣獎這個最高榮譽，以表揚我為偉大的古巴人所做的一切。

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但英國《衛報》報道，「豬灣獎」這個獎項實際上並不存在，特朗普只是獲得豬灣退伍軍人協會（Bay of Pigs Veterans association）的支持。據悉，特朗普於1999年首次前往邁阿密的豬灣博物館，當時獲得一枚軍旅胸針。特朗普於2016年再次到訪，獲得一枚手繪2506軍旅盾牌，也是特朗普聲稱獲得的獎項。

特朗普聲稱獲頒「豬灣獎」，或試圖通過豬灣事件拉攏拉美裔選民的心。豬灣事件發生於1961年4月，當時美國中情局資助流亡的古巴人，試圖入侵豬灣及推翻時任古巴領袖卡斯特羅（Fidel Castro）的政權。

但行動失敗告終，更長期損害美國與古巴的關係。奧巴馬就任美國總統時致力使兩國關係破冰，但特朗普成為美國總統後，曾被指有意挑戰奧巴馬的政治遺產。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統特朗普聲稱獲邁阿密的古巴人頒發「豬灣獎」（Bay of Pigs Award），以表揚他為古巴人所做的一切。