  • 31°C
香港時間 : 2020914日 (一) 16:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】特朗普稱獲頒「豬灣獎」被揭不存在此獎

環球社會熱點 16:26 2020/09/14

分享：

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普突然於社交媒體聲稱自己獲邁阿密的古巴人頒發「豬灣獎」（Bay of Pigs Award），以表揚他為古巴人所做的一切。但媒體報道，特朗普只是獲豬灣退伍軍人協會致送紀念品，而非一個獎項。

特朗普敗選點算？前顧問獻計：戒嚴拘捕民主黨人 【下一頁】

永續做美國總統？ 特朗普：當選後會尋求做多4年 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周日（13日）於Twitter發文批評對手拜登（Joe Biden），指「Sleepy Joe Biden」（昏睡拜登）從政47年以來對拉美裔人惡劣，目前更依賴前古巴領袖卡斯特羅的支持者桑德斯（Bernie Sanders）為其助選。

特朗普其後聲稱自己對古巴人的貢獻很大：

別忘記邁阿密的古巴人向我頒發豬灣獎這個最高榮譽，以表揚我為偉大的古巴人所做的一切。

美媒：美國衛生部向疾控中心施壓 要求改疫情報告 【下一頁】

但英國《衛報》報道，「豬灣獎」這個獎項實際上並不存在，特朗普只是獲得豬灣退伍軍人協會（Bay of Pigs Veterans association）的支持。據悉，特朗普於1999年首次前往邁阿密的豬灣博物館，當時獲得一枚軍旅胸針。特朗普於2016年再次到訪，獲得一枚手繪2506軍旅盾牌，也是特朗普聲稱獲得的獎項。

特朗普聲稱獲頒「豬灣獎」，或試圖通過豬灣事件拉攏拉美裔選民的心。豬灣事件發生於1961年4月，當時美國中情局資助流亡的古巴人，試圖入侵豬灣及推翻時任古巴領袖卡斯特羅（Fidel Castro）的政權。

但行動失敗告終，更長期損害美國與古巴的關係。奧巴馬就任美國總統時致力使兩國關係破冰，但特朗普成為美國總統後，曾被指有意挑戰奧巴馬的政治遺產。

責任編輯：鄭錦玲

美國總統特朗普聲稱獲邁阿密的古巴人頒發「豬灣獎」（Bay of Pigs Award），以表揚他為古巴人所做的一切。

相關文章

【美國大選】特朗普敗選點算？前顧問獻計：戒嚴拘捕民主黨人
今日
【美國大選】特朗普敗選點算？前顧問獻計：戒嚴拘捕民主黨人
【美國大選】永續做總統？ 特朗普：當選後會尋求做多4年
今日
【美國大選】永續做總統？ 特朗普：當選後會尋求做多4年
美媒：美國衛生部向疾控中心施壓 要求改疫情報告
今日
美媒：美國衛生部向疾控中心施壓 要求改疫情報告
美國教育、醫療質素倒退 專家：淪為發展中國家
今日
美國教育、醫療質素倒退 專家：淪為發展中國家
【美國大選】特朗普質疑拜登服藥 才通過黨内初選辯論
2020/09/13
【美國大選】特朗普質疑拜登服藥 才通過黨内初選辯論
選舉 政治 特朗普 美國 總統大選

上一篇文章

【日本新首相】菅義偉將拜相 稱會為日本及老百姓工作

下一篇文章

【美國大選】特朗普敗選點算？前顧問獻計：戒嚴拘捕民主黨人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【巴西殺手蚊】基因改造蚊滅蚊失敗 變異蚊入侵巴西
【巴西殺手蚊】基因改造蚊滅蚊失敗 變異蚊入侵巴西
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【日本新首相】菅義偉指暫不討論習近平訪日 稱以抗疫為先
【日本新首相】菅義偉指暫不討論習近平訪日 稱以抗疫為先
【日本新首相】菅義偉將拜相 農民變首相是如何煉成？
【日本新首相】菅義偉將拜相 農民變首相是如何煉成？
新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間16:00）
美國教育、醫療質素倒退 專家：淪為發展中國家
美國教育、醫療質素倒退 專家：淪為發展中國家