【有「情」人@iM網欄】情緒失調要識分 此躁不同彼躁

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「Matthew, 我懷疑我老公有躁狂症呀？」
「躁狂症？妳點解有咁猜測？」
「因為佢最近經常發大脾氣，一發不可收拾！」
「咁妳老公既脾氣係咪一直都ok，只不過近來變得躁狂？」
「咁又唔係，佢本來就脾氣差，不過最近特別躁囉！」
有很多人以為脾氣好大的人可能就是患上了躁狂症，但其實精神病分類中，並沒有躁狂症這個病。我相信大家應該誤解了「躁狂抑鬱症」或者臨床上會稱為「雙極情緒失調」(Bipolar Affective Disorder) 的精神問題。
雙極情緒失調是一種情緒病，患者會經歷抑鬱和高漲的情緒跌盪，有不少患者甚至會形容自己遊走天堂與地獄，嚴重影響日常生活。大家對抑鬱情緒應該不會陌生，但究竟「躁狂」是否脾氣大呢？
其實躁狂抑鬱症的躁狂是指情緒高漲（高能量），一般而言，可以觀察到的症狀如下：
如果不幸患上「躁鬱症」，除了藥物治療（例如情緒穩定劑、血清素調節劑、鋰鹽），最好配搭心理治療，了解誘發躁鬱的因子，提高對症狀的意識和調適壓力，避免獨自面對。事實上，徹底認識躁鬱症才是康復的關鍵！
最後補充一句，如果一位脾氣差的人患上躁鬱症，躁期時情緒高漲，脾氣變得誇張莫名，實在也不足為奇。
作者_Matthew Lee簡介：
天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。
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撰文 : Matthew Lee
欄名 : 有「情」人