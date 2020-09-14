  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 18:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【有「情」人@iM網欄】情緒失調要識分 此躁不同彼躁

名人薈萃 17:56 2020/09/14

分享：

「Matthew, 我懷疑我老公有躁狂症呀？」

「躁狂症？妳點解有咁猜測？」

「因為佢最近經常發大脾氣，一發不可收拾！」

「咁妳老公既脾氣係咪一直都ok，只不過近來變得躁狂？」

「咁又唔係，佢本來就脾氣差，不過最近特別躁囉！」

有很多人以為脾氣好大的人可能就是患上了躁狂症，但其實精神病分類中，並沒有躁狂症這個病。我相信大家應該誤解了「躁狂抑鬱症」或者臨床上會稱為「雙極情緒失調」(Bipolar Affective Disorder) 的精神問題。

雙極情緒失調是一種情緒病，患者會經歷抑鬱和高漲的情緒跌盪，有不少患者甚至會形容自己遊走天堂與地獄，嚴重影響日常生活。大家對抑鬱情緒應該不會陌生，但究竟「躁狂」是否脾氣大呢？

其實躁狂抑鬱症的躁狂是指情緒高漲（高能量），一般而言，可以觀察到的症狀如下：

  •  自我膨脹/自大
  •  睡眠需求降低 (可能3小時睡眠就已經感到精力充沛)
  •  說話又多又快，彷彿無法停止
  •  跳躍、天馬行空的想法
  •  無法專注、容易分心
  •  活動量大增、精力異常旺盛
  •  衝動的決定和行為，例如亂消費、亂投資、開快車

如果不幸患上「躁鬱症」，除了藥物治療（例如情緒穩定劑、血清素調節劑、鋰鹽），最好配搭心理治療，了解誘發躁鬱的因子，提高對症狀的意識和調適壓力，避免獨自面對。事實上，徹底認識躁鬱症才是康復的關鍵！

最後補充一句，如果一位脾氣差的人患上躁鬱症，躁期時情緒高漲，脾氣變得誇張莫名，實在也不足為奇。

 

作者_Matthew Lee簡介：

天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

更多有「情」人@ Matthew Lee的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Matthew Lee

欄名 : 有「情」人

上一篇文章

【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買

下一篇文章

【以色列疫情】確診個案持續上升 再次封國最少三星期或會延長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
【專家評論】曾淵滄：年輕人一定要買樓
【專家評論】曾淵滄：年輕人一定要買樓
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元
【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?