  • 30°C
香港時間 : 2020914日 (一) 17:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網店營銷】Instagram新專利曝光　帖文付費添加網址一鍵訪問

科技 16:50 2020/09/14

分享：

Instagram最新專利曝光，指當用家在Instagram發帖時，可付費嵌入相關鏈接，以增加網站點擊及流量。

KOL、網店店主注意！Instagram最新專利曝光，指當用家在Instagram發帖時，可付費嵌入相關鏈接，以增加網站點擊及流量。

Instagram母公司Facebook於2016年首次提交該專利申請，據一份名為「Adding paid links to media captions in a social networking system」文件介紹，若線上系統檢測到文本中，包含識別網址的一串鏈接，便會向用家提示收費，以換取鏈接生效。

【IG新功能】Instagram用戶　即將可向Facebook朋友發訊息

【挑戰TikTok】Instagram推出短影片功能Reels　瓜分TikTok市場

具體而言，當用家在帖文中添加URL時，Instagram將會彈出一個訊息，詢問是否願意支付2美元（約15港元）讓鏈接生效，方便網民一鍵登陸。

Instagram用家一直抱怨難以在帖文中嵌入網站鏈接，故大多以「link to bio」方式在Profile添加鏈接，以上專利絕對能帶來便捷，惟有多少人願意付款，仍是一個問號。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【私隱外泄】Instagram無故現bug　iOS14相機自動在程式中開啟
2020/07/27
【私隱外泄】Instagram無故現bug　iOS14相機自動在程式中開啟
Instagram 測試新增個人募捐籌款功能
2020/07/22
Instagram 測試新增個人募捐籌款功能
挑戰TikTok　FB宣佈於多國推出「Instagram Reels」功能
2020/07/17
挑戰TikTok　FB宣佈於多國推出「Instagram Reels」功能
Instagram擬推新措施　為免黑人受網絡言語騷擾
2020/06/16
Instagram擬推新措施　為免黑人受網絡言語騷擾
KOL 專利 Apps商店 手機Apps Facebook Instagram

下一篇文章

【三星發布會】三星下周發布會　Galaxy S20 FE即將登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
【華為開發者大會】無懼美國制裁　華為HMS活躍用戶達4.9億
【華為開發者大會】無懼美國制裁　華為HMS活躍用戶達4.9億
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【5G網絡】5G速度「虛有其表」？美媒揭網速竟比4G慢
【5G網絡】5G速度「虛有其表」？美媒揭網速竟比4G慢
【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12開始量產　正式發布要等下個月？
【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12開始量產　正式發布要等下個月？
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣