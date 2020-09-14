【網店營銷】Instagram新專利曝光　帖文付費添加網址一鍵訪問

▲ Instagram最新專利曝光，指當用家在Instagram發帖時，可付費嵌入相關鏈接，以增加網站點擊及流量。

KOL、網店店主注意！Instagram最新專利曝光，指當用家在Instagram發帖時，可付費嵌入相關鏈接，以增加網站點擊及流量。

Instagram母公司Facebook於2016年首次提交該專利申請，據一份名為「Adding paid links to media captions in a social networking system」文件介紹，若線上系統檢測到文本中，包含識別網址的一串鏈接，便會向用家提示收費，以換取鏈接生效。

【IG新功能】Instagram用戶 即將可向Facebook朋友發訊息

【挑戰TikTok】Instagram推出短影片功能Reels 瓜分TikTok市場

具體而言，當用家在帖文中添加URL時，Instagram將會彈出一個訊息，詢問是否願意支付2美元（約15港元）讓鏈接生效，方便網民一鍵登陸。

Instagram用家一直抱怨難以在帖文中嵌入網站鏈接，故大多以「link to bio」方式在Profile添加鏈接，以上專利絕對能帶來便捷，惟有多少人願意付款，仍是一個問號。

責任編輯：姚慧儀