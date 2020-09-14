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【恒生科技指數】貝萊德推恒生科技指數ETF　管理費0.25%暫為業內最低

股樓投資 17:03 2020/09/14

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有「港版納指」之稱的恒生科技指數面世後，南方東英、華夏基金（香港）、恒生投資管理3家ETF發行商已經相繼推出有關產品，本周再有ETF發行商貝萊德（BlackRock）入場，推出iShares安碩恒生科技ETF（03067），同時推出美元計價產品（美元：9067），預期本周四（17日）正式掛牌。

根據基金章程，截至周一（14日）下午四時，3067每基金單位價格為15.27元，每手交易單位為100個，即每手入場費約1527元，其管理費為0.25%，暫為業內同類ETF中最低。

【美股風暴】恒生科技指數開市挫逾4％　科指ETF生不逢時？ 【下一頁

【恒生科技指數】買科技指數ETF 抑或買ATMX其中一隻較可取?  【下一頁】

貝萊德為為首個外資推出恆生科指ETF的發行商，不過在此之前，南方恒生科技 （03033） 、華夏恒生科技 （03088） 、恒生科技ETF （03032） 已先後上市，市場競爭堪稱激烈。貝萊德亞洲主管陳蕙蘭表示，市場的選擇愈多，流動性就愈好，而3067是同類產品中最具成本效益的，每年經常性開支為0.25%。

近來本港以ATMX為首的新經濟股多波動，普遍較高位回調逾1成。陳蕙蘭認為，針對現時的波動市況，ETF為多元化投資提供了一個不錯選擇。她還指中美角力雖然前景不明，但並不會影響到投資中國科企，因為很多公司的盈利並非主要來自美國市場 。

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编辑：李胜男

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