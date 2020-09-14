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【新股IPO】科利實業暗盤曾飊升3.5倍　一手帳面最多賺7000元

即市財經 16:19 2020/09/14

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科利實業於9月15日掛牌。

科利實業 （新上市編號：01455） 暗盤，科利實業於富途暗盤交易場表現最好，高見1.8元，較招股價0.4元高350%，若沽出，一手（5000股）不計手續費，帳面最賺7000元。科利實業現報1.06元，升165%。

於耀才交易場現報0.9元，升125%；於輝立暗盤交易場，科利實業現報0.85元，升112.5%。

科利實業於9月15日（周二）掛牌。

科利實業暗盤（截至19：30）
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 1.06元 165% 0.4元 3300元 18：30
耀才 0.9元 125% 2500元 19：30
輝立 0.85元 112.5% 2250元 18：30

高低位追蹤

  最高位 變幅 一手賺蝕 最低位 變幅 一手賺蝕
富途 1.8 +1.4 7000元 0.8 +0.4 +2000
耀才 1.2 +0.8 4000元 0.71 +0.31 +1550
輝立 1.05 +0.65 3250元 0.68 +0.28 +1400

【新股IPO】科利實業今起招股 入場費3030元相關文章：【新股IPO】科利實業0.4元下限定價　超購6.7倍1手中籤率30%（附分配結果）

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責任編輯︰謝卓榮

香港股票 科利實業控股（01455）

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