【新股IPO】科利實業暗盤曾飊升3.5倍　一手帳面最多賺7000元

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【ESG】太古與星展簽訂20億元的五年期可持續發展表現掛勾貸款
科利實業 （新上市編號：01455） 暗盤，科利實業於富途暗盤交易場表現最好，高見1.8元，較招股價0.4元高350%，若沽出，一手（5000股）不計手續費，帳面最賺7000元。科利實業現報1.06元，升165%。
於耀才交易場現報0.9元，升125%；於輝立暗盤交易場，科利實業現報0.85元，升112.5%。
科利實業於9月15日（周二）掛牌。
|科利實業暗盤（截至19：30）
|券商
|現報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|1.06元
|165%
|0.4元
|3300元
|18：30
|耀才
|0.9元
|125%
|2500元
|19：30
|輝立
|0.85元
|112.5%
|2250元
|18：30
高低位追蹤
|最高位
|變幅
|一手賺蝕
|最低位
|變幅
|一手賺蝕
|富途
|1.8
|+1.4
|7000元
|0.8
|+0.4
|+2000
|耀才
|1.2
|+0.8
|4000元
|0.71
|+0.31
|+1550
|輝立
|1.05
|+0.65
|3250元
|0.68
|+0.28
|+1400
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責任編輯︰謝卓榮