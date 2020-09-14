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【美國大選】特朗普敗選點算？前顧問獻計：戒嚴拘捕民主黨人

環球政治 16:18 2020/09/14

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【美國大選】特朗普前顧問獻計 敗選即宣布戒嚴拘捕民主黨人

美國大選11月3日舉行，現任總統特朗普在多個民調落後，形勢頗不妙。在通俄門調查向國會作假證罪成判監，但獲總統特赦的特朗普前顧問斯通提出堪稱瘋狂的建議，指一旦大選落敗，應旋即宣布戒嚴，拘捕希拉莉等知名民主黨人士。

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【美國大選】永續做總統？ 特朗普：當選後會尋求做多4年【下一頁】

斯通（Roger Stone）日前接受極右傳媒訪問時，公開建議特朗普一旦敗選，應馬上實施戒嚴（martial law）或啟動叛亂法（the Insurrection Act），以獲得權力，對涉及操縱選舉的民主黨人進行大搜捕。

他建議特朗普拘捕前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）、前總統克林頓（Bill Clinton）、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）及蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）等政商界名人。

斯通認為，特朗普應委任共和黨的前眾議員巴爾（Bob Barr）成立特別小組，在全國動員聯邦調查局（FBI）、聯邦法警及共和黨州分官員，準備反對選舉結果（prepared to file legal objections），對抗非法活動（操縱選舉）。

斯通並稱，一旦拜登勝出，激進反法西斯分子將對鄉郊選民構成死亡威脅，他點名提到立場較進取的網媒《Daily Beast》正就拜登勝選而特朗普拒絕認輪或出現爭議選舉結果進行策劃，稱若當中涉及煽動及不法活動，應查封《Daily Beast》。

【美國大選】特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後【下一頁】

【美國大選】特朗普：拜登是全球主義者 出賣美國【下一頁】

斯通是的建議無疑十分誇張，特朗普雖是總統，但美國政治體制是三權分立，不是總統主導的行政機關一錘定音決定一切，特朗普受三權分立的制度約束，不可能為所欲為。

惟今年大選在疫情下舉行，出於防疫考量，不少選民採用郵寄投票，遭特朗普炮轟助長選舉操縱，可以預期特朗普一旦敗選，或會以此為藉口攻擊選舉結果，故有不少民主黨人士確實擔心，他會拒絕承認落敗，斯通的建議引起關注。

責任編輯：林建忠

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