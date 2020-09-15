【文字藝術師@iM網欄】流‧浪‧漫 每場流浪都有歸處

說到「流浪」一詞，我們自然聯想起「流浪漢」，接著腦海自發描繪出一些畫面，筆者的畫面是天橋上坐著一位瘦骨嶙峋、面容憔悴的老人，穿著殘破的衣衫，持著銀色的鐵盤。這種意義上的流浪，我們多半是嫌棄的。然而，流浪也有浪漫的一面。

▲ 三毛典藏小說目錄

三毛的流浪文學 — 《撒哈拉的故事》

筆者日前從朋友那借來三毛所著的《撒哈拉的故事》一書，書裡面寫的是三毛與比她小八年的未婚夫荷西，離鄉別井，遠赴撒哈拉沙漠流浪的生活片段。裡面記述了撒哈拉威人（主要群居於西撒哈拉的一個民族）的奇異文化及生活習慣、三毛對當地人又愛又恨的難忘經歷，還有當時西撒哈拉人抵抗西班牙和摩洛哥控制的奮鬥過程，內容有血有肉，讓我讀得又笑又淚。

另外，這本書被稱為流浪文學的經典，書本出版後，於七十年代末至八十年代初，掀起了一股「流浪潮」。現今年輕一輩間，常說：「想來一趟說走就走的旅程」，三毛的流浪，完美地演繹了這番話和這份渴想。

筆者甚少旅行，可能亦因此對旅行，甚至流浪有一份幻想、嚮往。悄悄地勇赴一片陌生的地土，沒有任何人知道自己的離開與到來，要向當地人問路，要摸索他們的生活文化，要想辦法賺錢糊口租房，彷彿是一次真正的「由零開始」、「從頭開始」，揭開特別壯闊浩瀚的新一頁。特別想到在外地日日夜夜等待黎明，顧盼星空，那種自由自在的感覺是讓我激動不已。若能與伴侶如此浪跡天涯，在世界的各個角落留下痕跡，那就更不枉此生。

▲ 由筆者所繪，1976年三毛與荷西遷居西班牙加那利群島的生活照片

浪漫的流浪

筆者心中的浪漫，不限於情侶之間的卿卿我我，更多的是一個人無比享受當刻的感覺，享受得無法用任何言語或文字來表述，是一份由衷的感動，一種「我能活著感受到這一刻真好啊！」的讚嘆。活在城市久了，每日的生活有了死板的模式，不禁問自己努力的原因，有些時候更被捏得喘不過氣。流浪會是一場美夢，遠離逼迫的日常，享受一個人歇息思考的時間，寧靜地尋回從前忽略的美好。

世界之大，不僅在於明白這座城市只是地球上的一點，更多的是察覺世界還有許多值得我們等待、尋覓、珍惜的美好。日子或許很苦，但我們的人生都有苦盡甘來的將來。由筆者所繪，1976年三毛與荷西遷居西班牙加那利群島的生活照片。

流浪最終都有歸處

三毛結束流浪後回到家鄉台灣，丈夫荷西的離世令她悲痛欲絕。在那之後，家，就是她最初和最終的根，而三毛就在小說《夢裡花落知多少》中《不死鳥》一文寫出她流浪半生後對家鄉和家人的思念、愛惜。其實我們所有人都在流浪，在職場間流浪、在群體間流浪、在關係間流浪，我們都渴望有甚麼讓我們依賴，緊抓不放，以為找到了，又發現那不長久。最後的最後，一定有那麼一個我們不用、不會、不想再離開的歸處。

作者_張業淇 Kira簡介： 筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

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