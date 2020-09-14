  • 31°C
香港時間 : 2020914日 (一) 16:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

景順：亞洲消費行業具競爭優勢　市場動盪現投資機會

即市財經 16:17 2020/09/14

分享：

景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao表示，市場動盪提供時機吸納基本面強勁的板塊。

隨美國總統大選漸近，市場對相關消費敏感度加強。景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao表示，儘管市場可能會在短期內持續波動，但亞洲消費者需求是長期及持續的經濟增長動力，就估值而言，亞洲消費行業較已發展市場同業更具競爭優勢，而區內可透過專注本地業務來減輕地緣政治緊張局勢的風險，相信市場動盪反提供吸納基本面強勁板塊的機會。

景順稱，數碼化、保健、優質生活、嶄新體驗和城市化這五大趨勢將推動亞洲持續的消費增長，當中數碼化在亞洲有很明顯的發展，中國有超過8億互聯網用戶平均每天上網6個小時，而中國電子商務平台於今年發起了新的「五五購物節」，有助中國經濟從新冠肺炎疫情復甦後實現銷售增長。

另一方面，亞洲人在保健和休閒產品上的支出增加，但與已發展國家相比，亞洲的滲透率仍然較低，隨著中國醫療保健市場持續增長，其市值可能會大幅上升。

Mike Shiao指，MSCI亞洲非必需消費品、通訊服務和資訊科技指數的估值比美國同業更具吸引力，以電子商務為例，中美領先的電子商務公司都擁有相似的商業模式，但是中國公司在2021年的市盈率為32倍，而美國公司則為45倍。因此，對於其他在亞洲的互聯網巨頭來說，估值並未算得上昂貴。

相關文章：【美股焦點】美元成Jackson Hole後輸家　景順：股票可做「真正的贏家」

【科網股】科網龍頭高位回調1成 ATMX哪隻股份最抵買？

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金　省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解】

編輯：袁諾曦

疫情 經濟 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新股IPO】科利實業暗盤曾飊升3.5倍　一手帳面最多賺7000元

下一篇文章

【港版納指】恒生科技指數ETF混戰　一文看清3033、3088、3032、3067特色（附科指講解圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄869億　超購逾496倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄869億　超購逾496倍（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）
【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）
【港元定期存款】港元定存最高息10.8厘　傳統銀行硬撼虛擬銀行
【港元定期存款】港元定存最高息10.8厘　傳統銀行硬撼虛擬銀行
【新股IPO】明源雲909周二招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909周二招股　入場費16666元（第二版）
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘