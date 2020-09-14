景順：亞洲消費行業具競爭優勢　市場動盪現投資機會

▲ 景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao表示，市場動盪提供時機吸納基本面強勁的板塊。

隨美國總統大選漸近，市場對相關消費敏感度加強。景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao表示，儘管市場可能會在短期內持續波動，但亞洲消費者需求是長期及持續的經濟增長動力，就估值而言，亞洲消費行業較已發展市場同業更具競爭優勢，而區內可透過專注本地業務來減輕地緣政治緊張局勢的風險，相信市場動盪反提供吸納基本面強勁板塊的機會。

景順稱，數碼化、保健、優質生活、嶄新體驗和城市化這五大趨勢將推動亞洲持續的消費增長，當中數碼化在亞洲有很明顯的發展，中國有超過8億互聯網用戶平均每天上網6個小時，而中國電子商務平台於今年發起了新的「五五購物節」，有助中國經濟從新冠肺炎疫情復甦後實現銷售增長。

另一方面，亞洲人在保健和休閒產品上的支出增加，但與已發展國家相比，亞洲的滲透率仍然較低，隨著中國醫療保健市場持續增長，其市值可能會大幅上升。

Mike Shiao指，MSCI亞洲非必需消費品、通訊服務和資訊科技指數的估值比美國同業更具吸引力，以電子商務為例，中美領先的電子商務公司都擁有相似的商業模式，但是中國公司在2021年的市盈率為32倍，而美國公司則為45倍。因此，對於其他在亞洲的互聯網巨頭來說，估值並未算得上昂貴。

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編輯：袁諾曦