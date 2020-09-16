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【阿里巴巴迅犀】阿里巴巴智能製造平台「迅犀」亮相　挖掘中國製造業數碼化業務（第三版）

即市財經 14:15 2020/09/16

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內地媒體報道，收到阿里巴巴邀請函，阿里擬於周三宣布新業務，據報已保密3年。

阿里巴巴 （09988） 日前發出「神秘邀請函」，預告「9月16日阿里巴巴動物園，有新動物出沒」字樣，隨即有消息指，阿里巴巴將設立籌備3年的智能製造業務平台「迅犀」。阿里巴巴正式公布，「新製造數字工廠」迅犀數字工廠揭幕，主要為中小企業提供端到端的全鏈路數字化解決方案，可由需求驅動的訂製化生產服務，挖掘國內規模逾30萬億元人民幣的製造業市場數碼化機會。

阿里巴巴表示，犀牛智造在發展初期確定以服裝業為起點，希望借助各類嶄新技術，包括實時資源分配、流程及成本規劃、內部自動化物流方案及犀牛智造的智能製造操作系統等，能以合理的成本及更短的交付時間來生產出小批量訂單，犀牛智造可以將生產效率從25%提升至平均55%。

阿里巴巴成立新製造數字工廠「迅犀」。

蔣凡任法人代表　迅犀CEO伍學剛周四在WEF介紹業務

據天眼查信息顯示，天貓淘寶總裁、阿里巴巴前合夥人蔣凡，將為杭州迅犀數字科技有限公司董事長和法定代表人，迅犀註冊資金達3000萬美元。阿里巴巴就公布，犀牛智造首席執行官為伍學剛。

阿里巴巴創辦人馬雲2016年提出「五新」-新零售、新製造、新金融、新技術及新能源。伍學剛稱，數據是新製造的核心，客戶的需求瞬息萬變，而且更偏好於個性化而非大量生產的商品。「新製造」以數據驅動和智能技術，幫助傳統製造業實現按需定產，在滿足個性化需求的同時，提高盈利及降低庫存壓力。

阿里巴巴發布「迅犀」前，周三半日股價升1.3%，暫報271元，半日成交23.2億元。阿里巴巴午後公布迅犀亮相消息，但迅犀目前網站仍在顯示，「站點正在升級改造，敬請期待……」。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇和伍學剛，將於9月17日（周四）晚上7時至8時30分，在世界經濟論壇上首次公開談及新製造和犀牛智造。

阿里巴巴重要項目通常會秘密推進數年，例如阿里新零售業務盒馬鮮生在公佈之前曾保密2年。此外，阿里巴巴大部分業務都以動物命名，例如天貓、螞蟻金服、菜鳥、飛豬等。

另外，阿里巴巴也將於本周四至周五（17日至18日）舉行雲棲大會，預計將交代雲計算、機器人的突破進展。阿里巴巴主席張勇、阿里雲智能總裁兼達摩院院長張建鋒將會在9月17日主持主題演講，大會預告9月18日上午將有「技術重磅發布」。

（第二版新增迅犀相關內容；第三版加入迅犀亮相消息）

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編輯：陳健婷

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