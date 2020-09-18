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【阿里巴巴迅犀】阿里巴巴成立智能工廠「迅犀」　全球54家燈塔工廠之一（第五版）

即市財經 15:17 2020/09/18

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阿里巴巴正式公布，「新製造數字工廠」迅犀數字工廠揭幕

阿里巴巴 （09988） 本周預告「9月16日阿里巴巴動物園，有新動物出沒」字樣，隨即有消息指，阿里巴巴在周三正式發布設立籌備3年的智能製造業務平台「迅犀」。阿里巴巴指，「新製造數字工廠」迅犀數字工廠揭幕，主要為中小企業提供端到端的全鏈路數字化解決方案，可由需求驅動的訂製化生產服務，挖掘國內規模逾30萬億元人民幣的製造業市場數碼化機會。

迅犀本周才正式亮相，隨即獲世界經濟論壇（WFE）「全球燈塔網絡」列為10家新「燈塔工廠」之一。目前全球有54家「燈塔工廠」，號稱為能夠引領第四次工業革命技術普及的製造商或工廠，能引入數字化、自動化、高級分析、預見分析、虛擬實境、擴增實境及工業物聯網等技術，並在推動工廠、價值鏈和商業模式的轉型。

阿里巴巴主席張勇稱，消費者端已經呈現高度數字化轉型，消費者需求也快速轉變，推動供應方需要數字化轉型。阿里所提出的「新製造」概念，是期望由批量及標準化生產的傳統製造模式，需要轉由消費者需求驅動，朝向更加個性化及靈活化的模式轉變。

迅犀以服裝業為起點　提升效率

阿里巴巴表示，迅犀旗下「犀牛智造」在發展初期確定以服裝業為起點，希望借助各類嶄新技術，包括實時資源分配、流程及成本規劃、內部自動化物流方案及犀牛智造的智能製造操作系統等，能以合理的成本及更短的交付時間來生產出小批量訂單，犀牛智造可以將生產效率從25%提升至平均55%。

阿里巴巴成立新製造數字工廠「迅犀」。

蔣凡任法人代表　迅犀網站登場

據天眼查信息顯示，天貓淘寶總裁、阿里巴巴前合夥人蔣凡，將為杭州迅犀數字科技有限公司董事長和法定代表人，迅犀註冊資金達3000萬美元。阿里巴巴就公布，犀牛智造首席執行官為伍學剛。

阿里巴巴創辦人馬雲2016年提出「五新」-新零售、新製造、新金融、新技術及新能源。伍學剛稱，數據是新製造的核心，客戶的需求瞬息萬變，而且更偏好於個性化而非大量生產的商品。「新製造」以數據驅動和智能技術，幫助傳統製造業實現按需定產，在滿足個性化需求的同時，提高盈利及降低庫存壓力。

隨著犀牛智造工廠投產，犀牛智造的官方網站也已上線，網站中寫明犀牛智造願景是「成為全球最大的數字化製造基礎設施，讓商家像使用雲計算一樣使用犀牛智造。」

阿里巴巴業務不少以動物命名

阿里巴巴重要項目通常會秘密推進數年，例如阿里新零售業務盒馬鮮生在公佈之前曾保密2年。此外，阿里巴巴大部分業務都以動物命名，例如天貓、螞蟻金服、菜鳥、飛豬等。

相對例外的主要業務就有與美團點評 （03690） 有較多直接競爭的「阿里本地生活服務」，該業務包括餓了麼、口碑兩大品牌。

另外，阿里巴巴也將於周四至周五（17日至18日）舉行雲棲大會，預計將交代雲計算、機器人的突破進展，並已發布雲計算機「無影」和自動物流機器人「小蠻驢」，詳情可見【下一頁

（第二版新增迅犀相關內容；第三版加入迅犀亮相消息；第四版加入迅犀網站相關內容，第五版加入燈塔工廠內容）

本港科網龍頭已較高位回調一成，若考慮入市，ATMX哪隻股份最抵買，更多詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

香港股票 張勇 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 盒馬 天貓 菜鳥

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