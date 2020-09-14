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【阿里巴巴股價】阿里巴巴擬於周三宣布保密3年新業務 阿里動物園添新成員

即市財經 16:04 2020/09/14

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內地媒體報道，收到阿里巴巴邀請函，阿里擬於周三宣布新業務，據報已保密3年。

內地媒體報道，接獲阿里巴巴 （09988） 發出的一份神秘邀請函，邀請函上一個梅花型的動物腳印引起外界猜測，邀請函上也寫明「9月16日阿里巴巴動物園，有新動物出沒」字樣。內媒表示，已經從渠道獲得確認，阿里巴巴將在周三（9月16日）宣布新業務，屬於一項全新的賽道，而且已在阿里巴巴保密3年，內部少有人知道。

據悉，阿里巴巴重要項目通常會秘密推進數年，例如阿里新零售業務盒馬鮮生在公佈之前曾保密2年。此外，阿里巴巴大部分業務都以動物命名，例如天貓、螞蟻金服、菜鳥、飛豬等。

阿里巴巴尾市升約1%，報268.6元，成交41億元。

另外，阿里巴巴也將於本周四至周五（17日至18日）舉行雲棲大會，預計將交代雲計算、機器人的突破進展。阿里巴巴主席張勇、阿里雲智能總裁兼達摩院院長張建鋒將會在9月17日主持主題演講，大會預告9月18日上午將有「技術重磅發布」。

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編輯：陳健婷

香港股票 張勇 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 盒馬 天貓 菜鳥
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