【阿里巴巴股價】阿里巴巴周三宣布新業務 智能製造平台「迅犀」擬亮相（第二版）

▲ 內地媒體報道，收到阿里巴巴邀請函，阿里擬於周三宣布新業務，據報已保密3年。

內地媒體日前報道，接獲阿里巴巴 （09988） 發出的一份神秘邀請函，邀請函上一個梅花型的動物腳印引起外界猜測，邀請函上也寫明「9月16日阿里巴巴動物園，有新動物出沒」字樣。內媒表示，已經從渠道獲得確認，阿里巴巴將在周三（9月16日）宣布新業務，屬於一項全新的賽道，而且已在阿里巴巴保密3年，內部少有人知道。

今日有消息指，阿里巴巴「新製造」平台「迅犀」（xunxi.com）即將上線，有指智能工廠平台「迅犀」的內部已進行三年，目前該平台僅向特定的淘寶賬號開放。消息人士指平台在天貓淘寶體系下研發，意味新製造對應新零售相關網站目前顯示，「站點正在升級改造，敬請期待……」

若對照阿里巴巴的媒體邀請函，的確與犀牛腳印相似。另據公開信息顯示，天貓淘寶總裁蔣凡是杭州迅犀數字科技有限公司的董事長和法定代表人。該公司註冊資金達3000萬美元。

阿里巴巴重要項目通常會秘密推進數年，例如阿里新零售業務盒馬鮮生在公佈之前曾保密2年。此外，阿里巴巴大部分業務都以動物命名，例如天貓、螞蟻金服、菜鳥、飛豬等。

另外，阿里巴巴也將於本周四至周五（17日至18日）舉行雲棲大會，預計將交代雲計算、機器人的突破進展。阿里巴巴主席張勇、阿里雲智能總裁兼達摩院院長張建鋒將會在9月17日主持主題演講，大會預告9月18日上午將有「技術重磅發布」。

（第二版新增迅犀相關內容）

本港科網龍頭已較高位回調一成，若考慮入市，ATMX哪隻股份最抵買，更多詳情請按【下一頁】

相關文章：

【雲棲大會】阿里巴巴開發者大會9月17至18日網上舉行 預告「技術重磅發布」

【新股IPO】中通快遞「同股不同權」上市集資156億元 主要股東阿里巴巴投票權僅佔2.6%

【阿里巴巴】天貓：未來3年平台1000個新品牌年銷售過億

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解：https：//bit.ly/2RcF6ig】

編輯：陳健婷