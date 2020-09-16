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【阿里巴巴股價】智能製造平台「迅犀」料今亮相、蔣凡任代表　阿里巴巴半日升逾1%（第二版）

即市財經 12:50 2020/09/16

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內地媒體報道，收到阿里巴巴邀請函，阿里擬於周三宣布新業務，據報已保密3年。

內地媒體日前報道，阿里巴巴 （09988） 發出「神秘邀請函」，邀請函上一個梅花型的動物腳印引起外界猜測，邀請函上也寫明「9月16日阿里巴巴動物園，有新動物出沒」字樣。有消息指，阿里巴巴會公布「新製造平台」--迅犀（xunxi.com）。阿里巴巴有關智能工廠平台「迅犀」的內部已進行三年，目前該平台僅向特定的淘寶賬號開放。

消息人士指平台在天貓淘寶體系下研發，意味新製造對應新零售相關網站目前顯示，「站點正在升級改造，敬請期待……」。另據天眼查信息顯示，天貓淘寶總裁、阿里巴巴前合夥人蔣凡，將為杭州迅犀數字科技有限公司董事長和法定代表人，迅犀註冊資金達3000萬美元。

阿里巴巴發布「迅犀」前，周三半日股價升1.3%，暫報271元，成交23.2億元。

若對照阿里巴巴的媒體邀請函，的確與犀牛腳印相似。另據公開信息顯示，天貓淘寶總裁蔣凡是杭州迅犀數字科技有限公司的董事長和法定代表人。該公司註冊資金達3000萬美元。

阿里巴巴重要項目通常會秘密推進數年，例如阿里新零售業務盒馬鮮生在公佈之前曾保密2年。此外，阿里巴巴大部分業務都以動物命名，例如天貓、螞蟻金服、菜鳥、飛豬等。

另外，阿里巴巴也將於本周四至周五（17日至18日）舉行雲棲大會，預計將交代雲計算、機器人的突破進展。阿里巴巴主席張勇、阿里雲智能總裁兼達摩院院長張建鋒將會在9月17日主持主題演講，大會預告9月18日上午將有「技術重磅發布」。

（第二版新增迅犀相關內容）

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編輯：陳健婷

香港股票 張勇 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 盒馬 天貓 菜鳥

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