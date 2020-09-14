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【中秋節】一田即日起辦中秋食品節　推折扣優惠三重賞

商業 16:18 2020/09/14

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中秋節將至，一田由即日起至9月30日於全線一田超市及特別展銷場，大賣港台日創意月餅、42折起參茸海味等，亦設三大優惠。

一田中秋食品節今年以「秋の味覚でお月見」為題，引入兩大本地人氣手工月餅，首推阿嫲食譜天倫之樂月餅，亦帶來台灣和日本的過江龍月餅，包括皇上不上朝流心奶黃月餅，及Luna Cake望‧月見芝禮芝士月餅。一田超市亦提供多款300元有找海味禮盒、福袋，包括低至42折的南北行澳洲極品鮑魚養生福袋 、168元南北行禮盒、63折安記中秋福袋。

YATA-Fans 會員 / 一田信用卡折扣優惠

消費滿指定金額亦會有獎賞。於9月12日至30日期間，逢星期五、六、日及公眾假期，憑一田信用卡於全線超市及特別展銷場即日累積簽賬超市貨品每滿500元，即可換領20元一田現金優惠券一張。憑一田信用卡簽賬或出示YATA-Fans 會員，於全線超市及特別展銷場購買指定貨品，可享額外9折或95折優惠。

另外，於9月20日或之前登記之新舊YATA-Fans會員可享總值70元電子優惠券，凡於全線分店購買超市產品淨額滿488元或以上，即減20元；購買百貨產品淨額滿688元或以上，即減50元。電子優惠券有效期至9月30日，每張電子優惠劵限用一次。

責任編輯：蘇穎琪

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