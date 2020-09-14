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【港股追蹤】寶龍商業配股予CEO今日即彈一成　此人背景大有來頭

股樓投資 16:18 2020/09/14

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寶龍商業(09909)  上周五公布，向執行董事兼行政總裁陳德力，發行1,125萬股新股，佔公司經擴大股本1.78%；每股作價24.3元所得淨額2.73億元，擬用作增聘人手、加大資訊科技系統投入及發展物業租賃業務。

不過事件仲未完，公司會同時，向陳氏分兩批發行1,125萬股新獎勵股份，意味CEO配股「半賣半送」。完成後，陳德力於公司持股將增至3.49%。

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野村就率先發表研究報告指，寶龍商業預期在新的激勵計劃下，公司長期增長前景更加樂觀，維持對寶龍商業「買入」評級，將目標價由26.75元上調至30.5元。

究竟此人咩來頭要公司配股再加獎勵計劃？46歲的陳德力，先後在新城控股集團、中國大連萬達商業地產、四川華立集團舜苑商業地產公司、新加坡誼來集團工作過，在商業物業管理可謂相當資深。

陳過去政積亦有不少，當年在新城時提出「2020年實現100個開設項目」的目標。在其任職的3年多時間，新城商業快速擴張。最終到其離任，新城商業在全國已有124座吾悅廣場。

寶龍商業股價今日造好，收報28.7元，升9.5%。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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