【印度製造】iPhone主要組裝商傳參與印度逾500億刺激計劃　富士康有份

▲ 印度是全球第二大智能手機市場，當地政府致力於吸引更多手機品牌廠投資，小米目前在印度市場佔優。

彭博引述消息人士報道，蘋果公司iPhone手機的幾家主要組裝商，有望獲准參與印度一項旨在把製造業帶返國、規模66億美元（約512億港元）的刺激計劃。

報道指，在周三的內閣會議上，印度政府料將批准一項計畫，旨在於未來5年內帶來1,500億美元的手機生產。消息指，一個高級政府委員會已經批准的十幾家手機製造商，當中包括蘋果的第一大供應商富士康科技集團、緯創及和碩。這三家公司目前主要在內地設廠，幾乎製造了全球所有iPhone手機。

根據印度的生產掛鈎激勵計畫（PLI）欲將全球主要手機製造商帶到印度生產，印度媒體於周前已先行透露包括三家台廠參與PLI計劃的消息。三星亦獲准參加。 不過，中國最大的手機製造商華為和步步高集團（製造Oppo和Vivo等品牌手機）則缺席。

分析指出，說服蘋果將重要製造商帶進印度是印度政府採取重要策略，當iPhone製造商蘋果開始轉變，整個生態系也將跟隨。

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編輯：吳敏芳