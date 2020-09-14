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【ESG】企業全盤審視ESG系統管理　助應對疫後形勢

商業 15:58 2020/09/14

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富事高諮詢（FTI Consulting）策略溝通諮詢部資深常務董事兼北亞主管黃載欣強調，ESG三者並不需要份量相同，例如涉及採購、工廠生產或環境業務，先天在環境議題有較多的內容，但不同行業在篇幅各有側重並非問題。

香港於今年7月起引入ESG（環境、社會及管治，environmental, social and corporate governance）」披露規定，但不少企業對有關議題未必有足夠認識，在準備披露資料上仍有不少疑難。

富事高諮詢（FTI Consulting）策略溝通諮詢部資深常務董事兼北亞主管黃載欣認為，新規定引入的時間點，遇上為港企帶來重大挑戰的新冠疫情，恰好成為企業全盤審視ESG相關系統的良機。她表示，疫情揭露不少香港上市企業在管治上表現未如理想，但新的ESG相關規定下，管理層加快理解ESG對公司管理營運和投資價值帶來的好處，相信長遠能改善在ESG上的表現，在應對法規要求之外，更可助公司增值。

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黃載欣分析，ESG對香港上市公司而言，整體仍算新概念，理解亦較為狹窄。當中，港企傳統會較為重視環境的部分，視為企業社會責任之一，很多上市公司年報長期以來都有包括環境影響部分，惟在社會及管治兩者的關注就較少。

富事高諮詢（FTI Consulting）策略溝通諮詢部資深常務董事兼北亞主管黃載欣分享，有不少港企準備ESG報告時，才發現過往並未有良好的信息記錄系統，整理資料有困難。（圖片來源：FTI Consulting）

事實上，海外企業在ESG方面發展漸趨成熟、涵蓋的議題亦呈多元。「歐美企業對ESG的理解已較以往擴闊，例如談到可持續性，除了環境資源的循環再用，其它資源的利用和增值，包括人力資源的可持續性亦納入考慮。」與之相對，香港就較為欠缺這些方面的遠見，她續指：「香港公司傳統會覺得ESG是進行社區活動、環保植樹等項目，但這些活動與公司的願景與策略，相關性很低。在歐美，ESG表現較為成熟的公司，對這三大項目能夠推行相關的倡議（initiative），並說明它們與公司發展趨勢是有頗大關連。」

港企疫下管治 整體未算理想

不過，黃載欣強調，疫情所帶來的衝擊，就正好展示社會責任、企業管治這些較為抽象的概念，可以如何實體化。她續指，疫情下，企業如何維持供應鏈以及營運運作、防疫工作以至在家工作安排，這些都是管治一環，而事實上，港企的表現就難言理想，明顯欠缺足夠的危機應變計劃，「幾個月前準備年報，有企業就因為疫情，連安排董事會成員坐在一起討論年報內容都有困難。」

惟她亦指，管理層認識到企業有所不足，本身亦有很大意義，當企業願意正面應對法規需求，妥善披露以突顯企業自身相比其他同業的優勢，再配合外界投資者與基金經理進行投資決定時，愈來愈重視企業ESG表現，這內外兩種推動力，將有助企業改善在ESG的表現，「這始終需要一些時間，未必在一、兩次報告披露便可充分反映，但中長期我頗肯定ESG匯報對香港上市公司的發展以至估值，有正面的影響，這也是環球金融市場發展的趨勢。」

記者: 周俊霖

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