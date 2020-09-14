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【疫市營商】日本食材首7月出口香港增逾1成　雞蛋牛豬超市銷售增

商業 16:51 2020/09/14

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今年1至7月日本雞蛋出口量，按年增長約1倍至9,125噸，創歷史新高，當中出口香港佔比達到97%。(資料圖片)

全球疫情仍未平息，但今年1至7月，日本食材出口香港卻持續上升，包括雞蛋、牛肉及豬肉。《日本經濟新聞》引述日本財務省的貿易統計數據，今年1至7月日本雞蛋出口量，按年增長約1倍至9,125噸，創歷史新高，當中出口香港佔比達到97%；出口額也高達23.2億日圓，增加97%。日本雞蛋出口商表示，目前出口勢頭仍未減弱，已收到11月的訂單。

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分析指，日本産雞蛋多在超市售賣，不少港人在家煮食，帶動了雞蛋的銷量。此外，香港的雞蛋幾乎全部依賴進口，但馬來西亞全國封城，減少雞蛋出口，泰國國內亦供應不足，禁止雞蛋出口海外，香港變相增加採購日本雞蛋。

數據亦顯示，今年1至7月，日本牛肉出口香港的數量按年增14％；日本豬肉出口香港更大增至1.5倍。分析指，疫情前，日本牛肉在香港的銷售以餐廳為主，但現時不少港人購買火鍋和燒烤用肉片在家煮食，使零售及網購銷售正在增加，日本豬肉的超市銷售亦有增加。

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責任編輯：朱悅瀅

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