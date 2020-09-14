《彭博》引述知情人士：中國將全力發展第三代半導體產業

據《彭博》引述知情人士指，中國正準備制定全新方位政策，主力發展中國第三代半導體產業，「十四五規劃」將集中「火力」發展第三代半導體產業，更指這項任務的急切性就像，「當年製造原子彈一樣」。

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消息指，中國計劃在2021年至2025年期間全力發展第三代半導體，包括提供科研、教育和融資方面支持，上述的相關措施已納入「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要」（簡稱「十四五規劃」），而有關規劃將於10月提交給最高領導層。

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第三代半導體是指由碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）等材料製造的晶片組，較第一代半導體材料，更高效能，同時功率也較高，可用於5G通訊、軍用雷達和電動車。中國急切發展此項目可能與國際晶片「斷供」有關，此外目前並未有任何國家在第三代半導體技術中佔上領導置，若中國快速完善三代半導體技術，有可能大大提高國企競爭力，不過官方暫時沒有對這項消息做出任何回應。

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責任編輯：翁嘉陽