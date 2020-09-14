【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元

從事內房軟件解決方案的明源雲（新上市編號：00909）將於明日起（15日）至周五（18日）招股，將發售約3.742億股，招股價介乎15元至16.5元，集資最多61.7元，一手1000股，入場費16666.3元，9月25日掛牌；中金及花旗為聯席保薦人。

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明源雲是次引入6位基石投資者，包括高瓴資本認購8600萬美元、新加坡政府投資公司（GIC）認購5000萬美元、中國結構調整基金認購5000萬美元、紅杉資本認購3000萬美元、貝萊德基金認購3000萬美元及富達基金認購3000萬美元。

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成立於2003年的明源雲，按合約價值計，截去年底集團市佔率約24.6%，為行業龍頭。根據招股文件顯示，集團主要為內地地產開發商及其他房地產產業參與者開發ERP（企業資源計劃）解決方案和SaaS（軟件即服務）產品，管理業務流程，包括銷售及營銷、採購、成本管理、項目管理、預算以及房地產資產管理。

截至去年底，ERP的終端集團客戶多達1500名，銷售收入7.54億元（人民幣，下同）；SaaS產品的終端集團客戶多達3600名，銷售收入為5.1億元。此外，截至今年3月底集團首季純利按年增85%至1006萬元；收入按年增30%至2.53億元。

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是次集資所得，其中30%將於未來1至5年內進一步升級及增強現有SaaS產品的功能及特性、20%用於未來1至5年內加強尖端技術、10%用於未來1至3年內進一步升級及增強雲端ERP解決方案的功能及特性、10%用於未來1至3年內提高銷售及營銷能力並提升在中國房地產市場參與者中的品牌聲譽、及20%用作選擇性地尋求戰略投資及收購、及10%作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正