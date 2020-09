【宏觀中國】出口回升令供需錯配　集裝箱運指數由低位彈六成

目前開始進入航運的旺季,感恩、聖誕節的採購、付運季節陸續到來,中國卻出現的運力緊張的問題,導致運費穩步上升,有助行業復甦。

數據顯示,8月上旬,中國八個主要港口的集裝箱吞吐量按年升8.5%;沿海主要港口貨物吞吐量按年升10.9%,外貿貨物吞吐量按年升16.5%。

運力之所以緊張,皆因上半年疫情關係,航運業幾乎冰封,航運公司暫時航綫的同時,更大幅拆解閒置的集裝箱船隻,還有不少中小型航運公司,因承受不住長期停運的壓力,被迫倒閉。故此,運力供應一時間無法應付需求增加。

事實上,上海出口集裝箱運費指數自4月24日見底以來,一直穩步向上,截至上周五(11日)止,已反彈65.6%,而較上周則漲2.6%,至1355.04點。

按周計,歐洲、美國西部、波斯灣航綫的運費漲幅為1.2%、1.5%和5.6%,升幅最勁為南美航綫,一周上升30.5%。

有見行業景氣度回升,摩根士丹利上調了中遠海控(01919)目標價至4.82元,評級為「增持」。該行預期集裝箱市場在未來12至24個月將呈上升的周期。

記者:林衛