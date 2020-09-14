【宏觀中國】出口回升令供需錯配　集裝箱運指數由低位彈六成

目前開始進入航運的旺季，感恩、聖誕節的採購、付運季節陸續到來，中國卻出現的運力緊張的問題，導致運費穩步上升，有助行業復甦。

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數據顯示，8月上旬，中國八個主要港口的集裝箱吞吐量按年升8.5%；沿海主要港口貨物吞吐量按年升10.9%，外貿貨物吞吐量按年升16.5%。

運力之所以緊張，皆因上半年疫情關係，航運業幾乎冰封，航運公司暫時航綫的同時，更大幅拆解閒置的集裝箱船隻，還有不少中小型航運公司，因承受不住長期停運的壓力，被迫倒閉。故此，運力供應一時間無法應付需求增加。

事實上，上海出口集裝箱運費指數自4月24日見底以來，一直穩步向上，截至上周五（11日）止，已反彈65.6%，而較上周則漲2.6%，至1355.04點。

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按周計，歐洲、美國西部、波斯灣航綫的運費漲幅為1.2%、1.5%和5.6%，升幅最勁為南美航綫，一周上升30.5%。

有見行業景氣度回升，摩根士丹利上調了中遠海控（01919）目標價至4.82元，評級為「增持」。該行預期集裝箱市場在未來12至24個月將呈上升的周期。

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記者：林衛