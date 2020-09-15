【疫市求職】新冠肺炎疫情使網購需求大增　Amazon計劃招聘10萬名員工

電商巨頭Amazon (亞馬遜)於周一（14日）表示，因應在新冠肺炎疫情期間，大眾對網購的需求上升，將再招聘10萬員工，是之也是在美國內第四次9招聘。

是次招聘將於美國和加拿大進行，分別有全職及兼職，包括將於本月內新開的100個新倉庫和運營點的職位。截至6月30日，Amazon目前僱用87.68蒂名員工。亞馬遜全球客戶服務副總裁Boler Davis表示，該公司除了正在填補10萬個職位以外，仍在評估在冬季氯期的季節性就業需求。

事實上，受惠於疫情的持續，消費者在Amazon大量網購生活必需品，讓這間公司成為疫情期間為數不多獲得正面盈利增長的公司。根據外媒統計，疫情期間，Amazon已經累計招聘超過17.5萬名員工，以滿足不斷上漲的網絡訂單需求。

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責任編輯：黎淑雯