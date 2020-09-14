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【數據私隱】Facebook被禁止向美國傳送用戶數據　Facebook將向愛爾蘭提出上訴

即市財經 15:19 2020/09/14

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愛爾蘭當局禁止Facebook向美國傳送用戶數據，Facebook將提出上訴。

根據美國傳媒報導，愛爾蘭數據監管機構（Irish Data Protection Commission）已向美國的Facebook下達初步命令，要求對方停止向美國傳輸歐盟用戶數據，根據《華爾街日報》，如果Facebook不遵守，將面對公司每年收入4%的罰款，對應近28億美元。

今次是歐盟第一個地區對科網公司執行歐盟法院今年7月的判決。根據判決，美國數據監視制度不尊重歐盟公民權利，若無法確保能合乎歐盟標準，科網公司則不得轉移數據。

根據報導，Facebook將向愛爾蘭數據監管機構提出上訴。公司指如果無法進行安全而合法的數據國際傳輸，將對歐洲經濟帶來損害，希望監管機構能以「務實、合乎比例」的方式處理問題，直至有一個長期及可持續的解決方案出台。

上周五（11日）Facebook股價收市跌0.55%，報266.61美元。

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編輯：謝克迪

歐盟 Facebook 愛爾蘭 經濟

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