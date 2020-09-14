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【摩笛轉軚】大摩降恒指目標至24600點 惟繼續看好內地股市

股樓投資 18:56 2020/09/14

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摩根士丹利發表新一份中國股市策略報告，將2021年6月恒指目標由28000點，下調逾一成至24600點，等同明年預測市盈率11.5倍。並且同時把國企指數明年6月目標，由11510點下調至9800點，等同明年預測市盈率8.7倍。不過，該行續維持內地股市在新興市場「增持」評級，亦繼續看好內地科技股。恒指全日收報24640點，上升137點。

【港股通】炒上6%再創上市新高 海吉亞醫療55元可吸納   詳情請看【下一頁

【趣話財經】南韓散戶瘋狂入市 佔當地股市成交量升至近九成  詳情請看【下一頁

大摩轉軚看淡恒指的原因主要有三個。首先，市場第二季表現雖然市場表現勝預期，但金融股表現疲弱，銀行股更是令人失望。而金融股佔恒指及國指4成權重，佔比較滬深300、MSCI中國指數高，因此這兩個本港指數的盈利增長動力亦相對遜色。因第二季恒指內的金融公司表現遜預期、中美關係緊張等因素，

第二，是恒指季檢的結果令該行失望。大摩本來預期恒指季檢會將美團（03690）納入指數，但最後沒有被納入，令指數的每股盈利及估值的增幅大減。

最後，中美關係緊張導致華府對內地科技企業實施制裁，最新例子是考慮將晶片大廠中芯（00981）加入制裁名單。事件將影響科技股，尤其是半導體和硬件股的營運前景。

另一方面，大摩看好內地經濟前景，相信宏觀財政和貨幣政策將有利股市，配合線上經濟持續發展，該行在新興市場中較看好內地股市。大摩又建議投資者，從科技股獲利後可換馬至內需股。

 

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

恒生指數 經濟

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