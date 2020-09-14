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【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱

股樓投資 16:14 2020/09/14

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恒生科技指數7月底開始運行後，指數走勢一直反覆靠穩，不過當中外界對部分成分股能夠入選，就出現不少聲音，指數公司則表示成分股是以市值作揀選準則，當中以股價一直是細價股水平的恒騰網絡（00136）較多人討論。此股近期大打爭氣波，上周五（11日）抽升近50%後，今日再升近30%，收報0.4元。以上周三（9日）0.203元計，3個交易日升幅已接近1倍。

【丘質故事】勵志故事？　細價股都變天鵝，詳情請按見下頁 】

上周五早市急升後，公司隨即發公告，指集團董事會注意到公司股份股價波動。表明公司正在初步洽商一項潛在性收購交易，倘若落實潛在收購，可能構成公司於香港聯交所證券上市規則之14章交易。消息公布後，股份愈炒愈有，升至接近3年高位。

集團今年上半年純利按年大跌超過86%，收入亦按年跌逾30%。雖然有恒大 （03333） 及騰訊為股東，但互聯網基因不見得很強，而且與經濟及房地產景氣關連度高，加上近期股價已累積相當升幅，當前未必是入市最好時機。

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記者：葉志偉

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