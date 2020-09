【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱

恒生科技指數7月底開始運行後,指數走勢一直反覆靠穩,不過當中外界對部分成分股能夠入選,就出現不少聲音,指數公司則表示成分股是以市值作揀選準則,當中以股價一直是細價股水平的恒騰網絡(00136)較多人討論。此股近期大打爭氣波,上周五(11日)抽升近50%後,今日再升近30%,收報0.4元。以上周三(9日)0.203元計,3個交易日升幅已接近1倍。

【丘質故事】勵志故事? 細價股都變天鵝,詳情請按【見下頁 】

上周五早市急升後,公司隨即發公告,指集團董事會注意到公司股份股價波動。表明公司正在初步洽商一項潛在性收購交易,倘若落實潛在收購,可能構成公司於香港聯交所證券上市規則之14章交易。消息公布後,股份愈炒愈有,升至接近3年高位。

集團今年上半年純利按年大跌超過86%,收入亦按年跌逾30%。雖然有恒大 (03333) 及騰訊為股東,但互聯網基因不見得很強,而且與經濟及房地產景氣關連度高,加上近期股價已累積相當升幅,當前未必是入市最好時機。

記者:葉志偉