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【智取英文@iM網欄】不要再用I agree with you!!　同意句式大公開

名人薈萃 12:41 2020/09/15

分享：

除了「I agree/ disagree…」，有甚麼方法表達自己的意見？

在英文卷四speaking的小組討論當中，我們經常需要回應組員的觀點。很多同學都只會用「I agree/ disagree」來表達自己的意見，因為太多人用以及句式較為簡單，這樣其實很難拿取高分，不知道正在看此文章的你是不是也是這樣呢？不過不要緊！今天筆者會分享另外的一些句式來代替「I agree/ disagree…」。

I agree：(同意)

1) Yes, that’s a great point.

對，這真是個好的觀點，。。。

2) That’s a great idea!

這真是個好主意！

3) You are right, ….

你是對的，。。。

4) We are on the same page

我地同一陣線

5) I’ll second that

我同意的….

Partly agree：(部分同意)

1）I agree with you that + 句子, but I believe that + 句子

我同意。。。。，但是我相信。。。

2）I can see what you mean, but + SVO

我明白你的意思，但是。。。

I disagree 不同意

1）I beg to differ.

恕我不能同意….

2）I’m afraid I think a bit differently.

恐怕我沒有辦法同意你。

3）That’s one way to think about it… But,…

可以係咁諗… 但係….

4）I don’t think it’s a good idea.

我不認為這是個好主意。

以上的句子其實都是很好用來代替「I agree/ disagree…」的，所以大家記住把它們背下來，不要只運用「I agree/ disagree…」這兩句啊！

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow Spencer Lam English Team Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

 

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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