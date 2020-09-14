【新股IPO】中通快遞「同股不同權」上市集資156億元　主要股東阿里巴巴投票權僅佔2.6%

▲ 據悉，中通快遞最快於本周開始建薄。

中通快遞（美：ZTO）上周通過香港第二上市的上市聆訊，並上載聆訊後資料集，據外電報道指，中通快遞計劃集資約20億美元（約156億港元），最快於本周建簿（Book-building）。值得留意的是，中通快遞將以同股不同權架構上市，將為小米 （01810） 、美團點評 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 後，第五家以同股不同權新例上市的股份。高盛為中通快遞獨家保薦人。

據初步招股文件顯示，中通快遞A類普通股持有人每股可投1票；B類普通股持有人則每股可投10票。

董事長賴梅松總投票權達78.4% 阿里巴巴投票權僅達2.6%

董事長兼首席執行官賴梅松持有2.061億股B類股份，及約760.83萬股A類普通股，合共持有27.3%股份，佔總投票權達78.4%。

董事兼運營副總裁賴建法持有6658.79萬股A類普通股，未持有任何B類股份，合共持有8.5%股份，佔總投票權達2.5%。

另外，阿里巴巴 （09988） 為中通快遞主要股東之一，持有該公司6828.7萬股A類普通股，相當於持有8.7%股份，佔總投票權的2.6%。

快遞業務為主 去年佔總收入近9成

中通快遞為物流服務商，其收入來自快遞服務、貨運代理服務、物料銷售及其他。截至去年全年，快遞服務業務佔公司總收入約88.3%。

截至今年上半年，中通快遞淨利潤按年跌10.6%至18.24億元（人民幣，下同）；收入總額按年增3.2%至103.2億元。

公司集資所得將用於基礎設施及產能發展、賦能網絡合作夥伴及加強網絡穩定性、投資物流生態圈、一般公司用途。

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責任編輯︰謝卓榮