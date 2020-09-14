【史上第一次】韓團BTS獲贈公司股份 每人可獲超過770萬美元股票

藝人的吸金能力很多時比金融財俊可能更强，尤其是國際知名的藝人，吸金能力更是驚人。今年大熱的韓國男團BTS除了收入豐厚之外，最近更獲唱片公司Big Hit Entertainment首席執行官房時爀（Bang Si-hyuk）送贈每位團員68,385股普通股的禮物，話句話說，如果該公司下月上市後定價符合預期，團員們將各自獲得92.3億韓元（超過770萬美元）的股票。而Big Hit Entertainment的估值更高達4.8萬億韓元（超過40億美元）。

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能獲得比重不少的股份，BTS當然有其過人之處，根據數據顯示，在2020年上半年，BTS是Big Hit Entertainment的確是唱片公司主要收入來源，佔其收入87％以上，而在2019年上半年更佔97％以上的收入，數字相當驚人。

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根據該公司向有關監管機構提交文件顯示，Big Hit Entertainment首席執行官房時爀送出股份的用意在於加強與主要藝人的長期合作關係，並希望從令公司士氣有所提升。此外，BTS獲贈股份也算得上是歷史性時刻，因為從來沒有藝人獲得過公司送贈股份。

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責任編輯：翁嘉陽