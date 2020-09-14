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【新冠疫苗】英國專家警告 明年冬季才能正式接種

環球社會熱點 14:43 2020/09/14

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新冠肺炎疫情全球大流行，各國藥廠加緊速度研發新冠疫苗。英國衛生大臣夏國賢早前表示，預料新冠疫苗可於明年頭幾個月面世。但英國衛生專家推算，今年底最少有一款新冠疫苗取得成果，也要到明年冬天才能廣泛接種疫苗。

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英國《每日電訊報》報道，夏國賢（Matt Hancock）上周表示，如新冠疫苗可獲當局審批，料將於2021年頭幾個月準備就緒。夏國賢表示英國政府已與阿斯利康（AstraZeneca）簽訂3,000萬劑疫苗的合同，目前已開始生産。

但倫敦帝國理工學院教授兼英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員奧彭肖（Peter Openshaw）則對疫苗面世的進度持謹慎態度，認為2021年冬天前難有有效疫苗面世。

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奧彭肖預計，今年底前最少會有一個疫苗試驗取得積極成果，但即使藥廠迅速擴大生産規模，他估計最快也要到明年底才能實施大規模疫苗接種計劃。

他指出隨著新冠疫苗試驗推進，料將在未來數月內產生結果，但疫苗的效果究竟可持續短短數月還是可長達數年，目前仍是未知之數。

責任編輯：鄭錦玲

英國衛生專家指如今年底最少有一款新冠疫苗取得成果，也要到明年冬天才能廣泛接種。

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