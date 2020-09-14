【慈善捐款】PayMe夥5間本地慈善機構　推24小時捐款活動　

滙豐旗下電子錢包PayMe宣布，將與五間本地慈善機構合作推出「PayMe For Good」活動，邀請PayMe用戶捐助社會上有需要人士。透過PayMe for Business的收款服務，慈善機構能以更簡便的方式，接受超過200萬名PayMe用戶的電子捐款。

【慳錢有方】PayMe更新手機App 夥OK便利店推優惠（附教學圖）

「PayMe For Good」將於9月15日中午12時至 9月16日中午12時期間舉行，用戶只需於活動的24小時內，使用PayMe向其中一家參與的慈善機構捐出港幣50元或以上，並於付款訊息中輸入「#PayMeForGood」，PayMe即會為每位用戶的首筆合資格捐款額外捐款港幣10元。五間慈善機構包括香港公益金、香港乳癌基金會、香港紅十字會、ImpactHK、以及UNICEF Hong Kong。

滙豐PayMe主管黃朱寶燕表示，集團一直致力提升用戶體驗，並將服務擴展至不同企業和機構，配合數碼支付所需。藉著是次慈善活動，PayMe for Business將慈善機構與日益增長的PayMe用戶社群聯繫起來，提供了簡單方便的方式，讓用戶慷慨解囊。

【疫市營商】PayMe夥Now E 10套電影賣180元

SHOPLINE：網店須本地化 PayMe轉數快交易量明顯升

責任編輯：蘇穎琪