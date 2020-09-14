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【保就業計劃】第二期已截止申請　收到近16萬僱主申請

商業 14:43 2020/09/14

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政府發言人今日（14日）表示，第二期共收到184,723份申請，包括158,337名僱主及26,386名自僱人士的申請。(資料圖片)

保就業計劃第二期昨晚（13日）截止申請。政府發言人今日（14日）表示，第二期共收到184,723份申請，包括158,337名僱主及26,386名自僱人士的申請。

【保就業計劃】第二期至今逾14萬僱主申請　93%成功申請第一期

【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期今起接受申請　料最快3周派發補貼（附申請連結）

發言人表示，保就業計劃第二期的反應良好，接獲的僱主申請數目，與第一期成功申請的約15萬名僱主大致相若。第二期接獲的僱主申請當中，接近14.3萬（約90%）名僱主成功申請保就業計劃第一期。

發言人又指，保就業計劃秘書處和代理人正迅速處理所有收到的申請。在完成審核申請後，保就業計劃秘書處將會透過電郵及手機短訊通知成功申請人，預計首批成功申請人可望在本星期內收到通知。

申請人須登入「保就業」計劃查詢網頁（enquiry.ess.gov.hk）查察申請結果，包括獲批的第二期補貼金額，以及於2020年9月至11月須承諾的受薪僱員人數。

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責任編輯：朱悅瀅

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