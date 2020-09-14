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【限時活動】PayMe用戶每捐50元　PayMe額外捐多10元

即市財經 14:37 2020/09/14

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PayMe推出24小時慈善捐款活動，用戶每捐50元就會額外捐出10元。

滙豐 （00005） 旗下的電子錢包PayMe，推出限時慈善捐款活動，PayMe用戶限時內向包括公益金、紅十字會等5間指定的本地慈善機構捐款，每捐50元或以上PayMe就會額外捐出10元。

PayMe明日（15日）中午12時至周三（16日）中午12時止24小時內，推出慈善捐款活動「PayMe For Good」。

活動期間，用戶凡向5間本地慈善機構：香港公益金、香港乳癌基金會、香港紅十字會、ImpactHK、以及UNICEF Hong Kong，捐款50元或以上並在付款訊息中輸入「#PayMeForGood」，PayMe就會為每位用戶的首筆合資格捐款，額外捐出10元以示支持。

PayMe用戶只需登入慈善機構的網站，按PayLink或掃描PayCode二維碼，透過PayMe向指定慈善機構捐贈50元或以上，並在付款訊息內輸入「#PayMeForGood」即可。

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編輯：趙穎妍

Fintech 香港乳癌基金會 香港公益金 滙豐控股（00005） 香港 PayMe 紅十字會 乳癌 QR Code

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