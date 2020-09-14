【摩笛唱淡】大摩3原因大幅下調恒指目標　28000點降至24600點

▲ 大摩下調恒指目標，由28000點建至24600點

摩根士丹利發表最新中國股市策略報告，因應金融股次季業績遜預期、恒指季檢令人失望和中美關係轉趨緊張，幾下調全線中港股市指數目標。摩根士丹利將恒指的2021年6月的目標，由28000點大幅下調至24600點，是自今年6月起兩次調升恒指目標價後，首次轉軚唱淡恒指，但維持中國股市在新興市場「增持」評級，也繼續在中國股市中看好A股多於港股市場，籲投資者從科技股獲利。

摩根士丹利最目標一覽

指數 原有目標 最新目標（2021年6月） 恒生指數 28000 24600 恒生國指 11510 9800 滬深300指數 5360 4860 MSCI新興市場指數 1000 1000 MSCI中國 103 96

摩根士丹利股票策略師王瀅、郭強盛（Jonathan Garner ）團隊指，雖然整體市場次季業績勝預期，惟金融股表現較差，銀行股尤其令人失望，恒指、國指逾4成權重仍來自金融股，較滬深300、MSCI中國指數的28%、18%為高，令兩家指數盈利增長前景顯遜色。

大摩續指，市場原先預期恒指季檢會納入美團點評 （03690） ，惟最終結果成空，令指數的每股盈利、估值增長都會較原先的指數目標為低。

第三，大摩指出美國加強對中資科技企業限制，包括考慮將中芯國際 （00981） 列入貿易黑名單，令科技股前景添陰霾，尤其是半導體和硬件股行業。A股市場有更多科技股，而境外市場相關股份有限，認為A股已處於過熱，最新大量A股解禁、新股動力都顯示股市將在短線更為波動。

大摩認為，內地經濟增長前景仍算較佳，宏觀財政和貨幣政策繼續支持股市，而線上經濟擴大，都令該行在新興市場中較看好中國股市，但認為投資者宜從科技股獲利，轉至更多本土消費行業。

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記者：麥德銘