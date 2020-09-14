▲ 【英國疫情】實驗室瀕崩潰 逾18萬樣本送德國意大利檢測

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情在英國反彈，政府的病毒檢測系統瀕臨崩潰。當地實驗室據報不堪重負，已積壓了18.5萬個等待檢驗的樣本，樣本將送住意大利和德國檢驗。政府就系統出現問題致歉，衛生部稱，檢測與追踪系統的能力是有史以來最高的，但須面對大量的檢測需求。

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英國早前有大量民眾無法預約新冠病毒檢測，因無症狀不符合檢測資格。衛生部（DHSC）表示，大量的檢測需求包括無症狀的民眾。

英國復課後，校園內爆發集體感染，令家長十分擔心。有父母日前抱怨，指檢測和追踪系統仍然混亂，令他們遲遲未知有病徵的孩子是否染疫。DHSC計劃在未來幾周擴大檢測能力，並採用更新、更快速的測試技術。

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《星期日泰晤士報》報道，文件顯示，無效的測試增加。臨床診斷公司Randox於9月2日棄置超過1.2萬個用過檢測套裝，自8月初以來，已經有3.5萬個檢測試劑作廢。Randox發表聲明稱，少數樣本可能因漏氣、損壞的試管或過期等原因而作廢。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）上周四（10日）指出，當局每周進行120萬個病毒檢測，每天可進行30萬個。雖然當局不再公布每日測試數據，但最新數據反映，9月2日做了超過17萬個檢測，而實驗室當天的估計檢測能力近37萬。

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責任編輯：鄧燕君