【華為禁令】加拿大若封殺華為 傳拒向電訊商賠償 或爆77億「補償戰」

▲ 電引述消息指，倘若加拿大政府決定禁止華為參與當地的5G建設，可能不會對主要電訊商因要更換華為設備而作出賠償。

美國及英國早已基於國家安全為由限制使用華為5G 網路設備，外界關注加拿大的取態，雖然其仍未有任何宣布，但外電引述消息指，倘若加拿大政府決定禁止華為參與當地的5G建設，可能不會對主要電訊商因要更換華為設備而作出賠償，或令雙方陷入金額高達10億美元（約77.5億港元）的「補償戰」。

消息指，若相關禁令正式落實，受影響的電訊商會要求賠償，但由於當局決定涉及國家安全，不認為法律層面上具爭議。同時當局憂慮提供逾10億美元的補償金予電訊商將影響公眾觀感，有官員指，更希望將金錢用於振興經濟而非補償上。

事實上，加拿大已經花了兩年時間研究是否批准華為參與5G項目，現時仍未作出決定。加拿大電訊商Bell Canada及Telus Corp即使仍使用華為4G網絡，但亦稱將改為與愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）合作。

有分析指，一間公司的5G設備很難與另一間公司的4G設備結合使用，故或最終迫使Telus及Bell放棄華為的4G設備。不過，由於5G網絡所需的頻譜要到2021年6月才進行拍賣，故Bell和Telus不必立即採取行動。

相關文章：

【華為風暴】華為：現時每周海外售逾40萬部搭載HMS華為手機

傳三星擊敗台積電 首奪高通旗艦晶片全部訂單

【TikTok拆骨】字節跳動拒賣予微軟 甲骨文傳跑出、僅為TikTok「合作夥伴」（第二版）

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口【按此】

編輯：袁諾曦