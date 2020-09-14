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【華為禁令】加拿大若封殺華為 傳拒向電訊商賠償 或爆77億「補償戰」

即市財經 14:20 2020/09/14

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電引述消息指，倘若加拿大政府決定禁止華為參與當地的5G建設，可能不會對主要電訊商因要更換華為設備而作出賠償。

美國及英國早已基於國家安全為由限制使用華為5G 網路設備，外界關注加拿大的取態，雖然其仍未有任何宣布，但外電引述消息指，倘若加拿大政府決定禁止華為參與當地的5G建設，可能不會對主要電訊商因要更換華為設備而作出賠償，或令雙方陷入金額高達10億美元（約77.5億港元）的「補償戰」。

消息指，若相關禁令正式落實，受影響的電訊商會要求賠償，但由於當局決定涉及國家安全，不認為法律層面上具爭議。同時當局憂慮提供逾10億美元的補償金予電訊商將影響公眾觀感，有官員指，更希望將金錢用於振興經濟而非補償上。

事實上，加拿大已經花了兩年時間研究是否批准華為參與5G項目，現時仍未作出決定。加拿大電訊商Bell Canada及Telus Corp即使仍使用華為4G網絡，但亦稱將改為與愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）合作。

有分析指，一間公司的5G設備很難與另一間公司的4G設備結合使用，故或最終迫使Telus及Bell放棄華為的4G設備。不過，由於5G網絡所需的頻譜要到2021年6月才進行拍賣，故Bell和Telus不必立即採取行動。

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編輯：袁諾曦

經濟 電訊商 4G 5G 加拿大 華為

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