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【投資美股】德美利證券：亞洲區客戶連續4個月增持美股

股樓投資 15:08 2020/09/14

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近月愈來愈多香港投資者加入投資美股，據德美利證券的統計，亞洲區客戶已連續4個月持續增持美股。

今年8月，標準普爾500指數及納斯達克綜合指數曾創歷史新高，而德美利證券亞洲區客戶的投資者動向指數(IMXSM)在8月錄得4.13，較7月的3.73上升了10.7%。這個指數由德美利證券開發，綜合大眾投資者的持倉和交易活動後，分析投資者的實際買賣行為以反映他們對市場的看法。投資者動向指數上升，表示該行的亞洲客戶在美國市場上的活動按月持續增加。而今年8月，該行整體客戶的投資者動向指數錄得4.93，較上月上升了6.48%。

德美利證券香港行政總裁梁偉基表示：8月美國市場受科技股帶動下整體表現強勁。大多德美利證券客戶都是這些帶動市場的科技股的買家，而亞洲客戶已連續4個月持續增持美股。

在買入方面，亞洲客戶群的交易活動與整體客戶相似，只有輕微差異。亞洲客戶在8月淨買入了台積電（TSM）、輝達 （NVDA） 及Alteryx （AYX ）。德美利證券指，這些交易很大程度上是亞洲投資者動向指上升的主要原因。

該行亞洲地區客戶及整體客戶主要買入的股票相若：

  • Tesla, Inc. (TSLA)
  • 蘋果 (AAPL) 
  • 微軟 (MSFT)
  • Moderna, Inc. (MRNA)

而在賣出方面，德美利證券的亞洲地區客戶與整體客戶差異很大。亞洲地區客戶與整體客戶的差異包括達美航空（DAL）、搜狗 （SOGO）、Revolve Group （RVLV）及美國食品控股（USFD）。

兩地客戶群均主要賣出的股票：

  • 華特迪士尼 (DIS) 
  • 美高梅國際酒店集團 (MGM) 
  • 梅西百貨 (M)

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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