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【三星發布會】三星下周發布會　Galaxy S20 FE即將登場

科技 15:15 2020/09/14

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三星宣布，Galaxy Unpacked for Every Fan線上發布會將於下周三（23日）晚上10點舉行。（三星官網截圖）

9月發布會一浪接一浪，蘋果（Apple）將於15日上午10時（香港時間9月16日凌晨一點）舉行Apple Event。三星當然也不甘示弱，宣布將於香港時間9月23日晚上10點舉辦Galaxy Unpacked發布會。外界預料，三星將在會上發布Galaxy S20 Fan Edition（Galaxy S20 FE），搶奪平價「輕旗艦」市場。

>>>【5G手機】Galaxy Z Fold 2 5G「舊機一換一」　CSL開放預訂

>>>【透明電話】三星透明屏幕專利曝光　全透明手機極具未來感

三星宣布，Galaxy Unpacked for Every Fan線上發布會將於下周三（23日）晚上10點舉行。外媒預測，是次發布會的主角將會是具備旗鑑特色的平價機種 Galaxy S20 FE，其中邀請函上的「Fan」就能看出玄機。同時，邀請函上的兩個「a」字，變成兩部手機，相信是指新手機的顏色，包括藍色及粉綠色。

而Galaxy S20 FE又與今年初推出的S20系列又有什麼分別？據早前的傳聞指，S20 FE同樣保留了S20系列部分特色，包括120Hz屏幕更新率以及Snapdragon 865處理器，只是降低部分規格，例如屏幕解析度只有1080P、記憶體更小等，主打「輕旗艦」手機。更多詳細資料，就有待三星宣布喇！

>>>【新品預售】三星Galaxy Z Fold 2　港售$16,998

責任編輯：曾曉汶

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